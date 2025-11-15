Asegura Gobierno de Sinaloa continuidad en labores de búsqueda de personas desaparecidas

Ante la problemática que representa la desaparición forzada de personas en Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya reconoció cómo esta situación continúa afectando a diversos sectores de la sociedad sinaloense y afirmó que su gobierno mantiene acciones de búsqueda y acompañamiento para atender a las familias de las víctimas.

Fue durante su discurso inaugural del Sendero de Paz de Parque Central de Mazatlán, donde Rocha Moya abordó el tema de personas desaparecidas en la entidad, luego de que una madre se acercara para exponerle el caso de la desaparición de su hijo.

El Gobernador expresó que, aunque escuchó dicho caso de manera puntual, destacó que la situación no es aislada y que el Gobierno del Estado trabaja de manera permanente para dar respuestas a las familias que enfrentan esta misma realidad.

“Me abordó una señora con mucha tristeza y me dijo que tenía un hijo desaparecido y le reiteré que ese caso, como todos, lo estamos atendiendo. A esta madre, como a todas, les reitero que estamos en la búsqueda”, dijo.

“Para tener seguridad en Sinaloa, trabajamos con operativos conjuntos entre Ejército, Marina y Guardia Nacional, especialmente en casos de desaparición”, agregó.

Rocha Moya señaló que, ante cualquier indicio relacionado con la desaparición de una persona, se activa un operativo especial en coordinación con diversas corporaciones de seguridad para realizar despliegues operativos que se movilizan de inmediato cuando el caso lo amerita.

En este sentido, el Gobernador afirmó que este trabajo en conjunto permite acelerar la búsqueda desde las primeras horas, evitando retrasos que puedan afectar las investigaciones.

“Quiero decirles que, cuando se reporta la desaparición de una persona, activamos un operativo especial de inmediato, sin demora. Cuando surge un indicio, no tardamos nada en movilizarnos, pues esa es la instrucción y así hemos estado operando”, declaró.

El Gobernador mencionó que estos operativos han derivado en hallazgos recientes en distintos puntos de la entidad, tanto de personas localizadas como de vehículos vinculados a reportes de haber sido despojados de sus dueños.

Finalmente, Rocha Moya destacó que, si bien la problemática es compleja, las instituciones mantienen una coordinación constante para fortalecer la capacidad de reacción y continuarán trabajando para ofrecer respuestas a las familias afectadas por desapariciones, así como buscar soluciones a esta problemática.