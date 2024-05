MAZATLÁN._ Guillermo Romero Rodríguez aseguró que su candidatura a la Alcaldía de Mazatlán cada vez se fortalece más, ya que en las últimas dos semanas al menos 500 morenistas y otros personajes que estaban en Movimiento Ciudadano se han unido a su campaña.

“En esta semana ya nada más se han integrado 500 morenistas, en esta semana sin contar las anteriores y las que faltan, de los fundadores morenistas se han unido a este proyecto de Memo Romero”, mencionó el aspirante de la coalición “Fuerza y Corazón por Sinaloa”.

“En adhesión se han integrado grupos de morenistas, en una semana, nuestra compañera Judith Villa con su grupo, ella fue candidata a la Alcaldía y hoy se acaba de sumar públicamente morenista al proyecto de Memo Romero; también lo hizo José Manuel Villalobos, también fue candidato a la Alcaldía para este proceso por Morena, un morenista con su grupo con más de 100 morenistas se integraron hace una semana”.

Recordó que un claro ejemplo fue Luis Aguilar Colado, también candidato a la Alcaldía por Mazatlán, que hizo público su apoyo al candidato el martes.

“Todos son morenistas y se sumaron al proyecto de Memo Romero y en la semana más grupos se van a integrar, más morenistas a este proyecto”, afirmó.

Romero Rodríguez estuvo acompañado en una rueda de prensa por el ex Senador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien renunció a Morena en enero pasado y quien le expresó su apoyo e hizo del conocimiento de la ciudadanía que algunos militantes morenistas que en su momento simpatizaron con Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ahora respaldan en pleno al proyecto de ‘Fuerza y Corazón X México’.

“Debo decir que los liderazgos que apoyaban a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal, dentro de Morena y fuera de Morena, no van a votar por Claudia Sheinbaum. Esos líderes en Sinaloa tanto de Monreal como de Marcelo y algunos hasta de Adán Augusto me han buscado porque yo públicamente decidí renunciar a Morena”, comentó el ex legislador.

“Ellos saben que si ahorita salen públicamente a dar el apoyo a Memo Romero, el Gobernador (Rubén Rocha Moya) los puede meter a la cárcel así como está metiendo a los agricultores y a los líderes sociales, yo no los voy a arriesgar ni los voy a exponer”.

Rojas Díaz Durán aseguró que este será un voto silencioso y el tercio de votos que tenía entre Marcelo Ebrard y casi la mitad de Monreal, serán para Xóchitl Gálvez y a nivel local en Mazatlán para Guillermo Romero.