Asegura Jaime Othoniel Barrón Valdez que José Villegas López reforzará la estrategia de seguridad en Mazatlán

Para Barrón Valdez, la trayectoria de Villegas López será un factor importante para la implementación de estrategias efectivas en la corporación, calificándolo como un mando con experiencia en dependencias estatales y municipales, capaz de responder a los retos de seguridad que enfrenta el puerto.

Barrón López definió a Villegas López como un hombre de su total confianza, con quien se reforzará la estructura de esta dependencia tras su nombramiento instruido por el Gobierno del Estado y avalado por la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Con un firme compromiso de fortalecer la estrategia de seguridad y prevenir hechos delictivos en el puerto, calificó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón López, la llegada de José Francisco Villegas López a la Dirección de Operaciones de la Policía Preventiva y la Unidad de Vialidad en Mazatlán.

“Es una persona con bastante antigüedad, mucha experiencia dentro de la corporación y viene a sumarse a la labor de seguridad de aquí y representar las unidades de operaciones tanto en la preventiva como en la de vialidad”, comentó.

El secretario de Seguridad Pública señaló que la misión del nuevo director será sumarse a las labores en curso, con énfasis en la disminución de los índices de violencia mediante el uso de unidades operativas, especiales y de análisis.

Así mismo, destacó que se mantendrá una vigilancia estricta sobre la actuación de los elementos para evitar abusos policiales, por lo que cada semana se realizan reuniones para analizar todos los eventos registrados de este tipo, por lo que el nuevo director tiene la instrucción de atender con total prioridad este tipo de casos.

“Nosotros tenemos reuniones semanales donde estamos analizando cada uno de estos eventos, (él) tiene esa instrucción de prestar total atención a ese tipo de eventos”.

Por otro lado, ante los recientes ataques en contra de policías municipales registrados en el puerto, Barrón Valdez agregó que dentro del plan de operaciones ya se contemplan medidas específicas para salvaguardar la integridad de los agentes.

“Ya se está tomando, dentro de nuestro plan de operaciones, el extenso contempla todo eso desde el día de hoy, tenemos días trabajando en esos operativos, protocolos que debemos de seguir para evitar ese tipo de situaciones y en un dado caso, dar con los responsables”, puntualizó.