El área de Tesorería endosó el cheque al Secretario de la Presidencia porque fue quien hizo la requisición porque sale del presupuesto de una partida de Presidencia.

“De una partida de Presidencia que tenemos presupuesto sacan ese recurso, por eso es que yo lo tengo que firmar, pero yo no lo ejecuto, yo no lo autorizo, el gasto ya estaba autorizado, el gasto ya estaba hecho, ya estaba la factura cuando yo solamente tengo que endosarlo porque sale la requisición de parte de Presidencia”, reiteró López Delgado.

“Yo ha he ido de declarar dos veces a la Fiscalía (General del Estado), de hecho, y lo comparto, dentro del mismo procedimiento me pidieron hasta un antidoping el cual lo realicé obviamente saliendo negativo, me pidieron eso, me pidieron el dato de mi domicilio, le tomaron también la declaración a mi esposa, de hecho se quedaron muy sorprendidos porque (dijeron) nos recibe en su domicilio, es que yo no tengo nada que ocultar, yo los recibí ahí, mi esposa dio su declaración también”, informó.

Dio a conocer que el general que usa es el tema de la figura del uso indebido de la función pública, pero en su caso le atribuyen el hecho de la firma del cheque para la compra de los dos vehículos en mención, cuando ya les explicó el procedimiento dos veces en las que declaró lo mismo.

“Es un error procedimental, más allá de un tema del uso indebido de la función pública yo tengo la plena confianza en que se va demostrar que es un tema procedimental, qué es esto; debieron de haber hecho un comité o una licitación para comprar los vehículos porque costaron 250 mil pesos cada vehículo y arriba de 100 mil pesos se debe hacer el comité, eso fue lo que no hicieron, pero el área donde está el error está en el área de Tesorería”, reiteró quien sigue siendo Secretario de la Presidencia con el ahora Alcalde Édgar González Zataráin.

Subrayó que confía que en este caso salga deslindado totalmente y no tiene ningún otro caso donde se le acuse.

“Totalmente, totalmente, porque mi función, mi responsabilidad llega hasta el momento de firmar la requisición y de ahí lo baja la Tesorería y yo ya no participo”, continuó López Delgado, quien dijo que en otros festejos se han regalado artículos, pero en este caso de los vehículos el error fue procedimental.

“Yo estoy completamente tranquilo, sabedor que en ningún momento se violó por mi parte alguna regla, alguna ley, que jamás he atentado, yo tengo 15 años en el servicio público y toda mi vida me he conducido de manera transparente, de manera clara, de manera que nunca me han podido acusar de un tema de corrupción porque yo prefiero llegar a mi casa y ver a mi esposa y a mis hijos a los ojos y sentirme tranquilo”, recalcó.

“Y yo sigo construyendo en política, tengo 15 años en el servicio público, no llegué ayer y decir esta administración me voy, porque tengo mucho tiempo en política y quiero seguir en política, entonces sigo cuidando lo que hago, soy muy transparente, el primer día que me citaron dije yo voy y cuando me dijeron vamos a citar a su esposa les dije no, vayan a mi casa, les abrí las puertas de mi casa, muy sorprendidos me dijeron: es raro que alguien nos abra las puertas de su casa, les dije el que nada debe nada teme”, expresó.