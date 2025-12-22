Asegura Protección Civil entre 10 y 15 kilos de pirotecnia en Mazatlán

Hasta el momento se han asegurado entre 10 a 15 kilogramos de pirotecnia en Mazatlán, pero a partir de este lunes se intensificará el operativo para detectar la comercialización de este tipo de productos para prevenir incidentes, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Se han asegurado alrededor de entre 10 y 15 kilos aproximadamente, se han hecho recorridos en los diferentes establecimientos tanto en el primer cuadro de la Ciudad como en los mercados municipales y los tianguis”, añadió Osuna Tirado en entrevista este lunes.

“El día de hoy se tendrá un operativo ya más reforzado donde estaremos aplicando básicamente la inspección en todos los lugares donde tenemos algunos reportes que se está vendiendo ese tipo de artefactos y la finalidad es evitar que tengamos accidentes con los niños en las fiestas por venir de Navidad y Año Nuevo”.

Precisó que el aseguramiento de los productos pirotécnicos en mención fue tras recibir un reporte de venta en la Colonia Ricardo Flores Magón y otro en el Fraccionamiento La Foresta, en tiendas de abarrotes.

“En los barrotes fue poco, pero es producto que ya se quita de las calles para que no les llegue a los niños”, continuó.

“Todo el producto que truene está básicamente prohibida la venta, es muy peligroso para el manejo de los niños y también de los adultos, el año pasado la única persona lesionada que tuvimos fue una persona adulta ya para cerrar el operativo, que tuvo unos desprendimiento de unos dedos de su mano izquierda, obviamente la finalidad de estos operativos es inhibir que tengamos incidentes, que no tengamos ninguna persona lesionada por el uso y manejo de artefactos que usen pólvora básicamente”.

Reiteró que básicamente no está permitida la venta de ningún producto de pólvora, se está analizando ya con Oficialía Mayor del Ayuntamiento para ver la situación, pero por lo pronto todo lo que es producto de trueno se tiene que retirar de las calles.

El Coordinador Municipal de Protección Civil dio a conocer que el reforzamiento del operativo en contra de la pirotecnia se va a reforzar en todos los sectores de Mazatlán.

“Se va hacer un operativo conjunto con Oficialía Mayor y Seguridad Pública en algunos recorridos en algunos puntos precisamente para que se regule la venta de este tipo de artefactos”, subrayó Osuna Tirado.