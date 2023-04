MAZATLÁN._ El Juez Tercero de Distrito concedió al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y presidente del H. Consejo Universitario, la suspensión definitiva al amparo interpuesto en contra de la aplicación de Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, que se suma a las 15 suspensiones definitivas y 78 provisionales que ya se habían concedido.

De acuerdo a un comunicado, durante el evento de firma de Convenio con Unidades Receptoras de Prácticas Profesionales en la ciudad de Mazatlán, y previamente en entrevista con medios de comunicación locales, el Rector informó de la resolución del Juez de la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que se impidan los efectos y consecuencias de las normas reclamadas en la esfera jurídica de la parte quejosa correspondiente al Artículo 3ro, párrafo III y IV, artículo 19 y 51 fracción VIII, artículo 59 y 69 fracciones IX y X, de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

“Gracias a la justicia federal en este momento hemos podido mantener y sostener el que no siga la intromisión del Congreso del Estado (...) nos habían dado la suspensión provisional y nos acaban de dar la suspensión definitiva de varios artículos de la Ley de Educación Superior que vulnera la Autonomía Universitaria, por eso hoy nos sentimos tranquilos y también contentos porque la justicia federal le está dando la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa”, expresó el Rector.

Señaló que los diputados salen todos los días a los medios de comunicación a distorsionar lo que realmente está pasando, pero la verdad se puede consultar en los tribunales federales.

“Decirle a los jóvenes que vamos a seguir trabajando para seguir generando confianza en la relación con el sector empresarial, con los sectores productivos, con los padres de familia, vamos a seguir trabajando por la transparencia y la rendición de cuentas, porque es otro tema que quieren ellos plantar como relatoría en los medios cuando dicen que la Universidad se niega a ser auditada, jamás, y la más vil mentira es esa”, dijo, al citar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está auditando a la institución, además se cuenta con una Contraloría Social integrada por representantes de Gobierno del Estado, del Congreso, padres de familia y sectores productivos y profesionistas quienes auditan los recursos.

El Rector enfatizó que esto demuestra que la Universidad siempre ha comunicado la verdad con la evidencia en mano, sin hacer actos mediáticos con mentiras.

“Estamos trabajando respetando el estado de derecho, creemos en la justicia federal y vamos a hacer lo que la justicia federal nos ordene, por lo que vamos a seguir trabajando de manera tranquila, armónica”, manifestó ante los medios.

El abogado general de la UAS, doctor Robespierre Lizárraga Otero, detalló que la resolución del juez tiene como efecto que se ordene al Congreso de Estado que no puede convocar ni organizar consultas en la UAS para modificar la Ley Orgánica, ni obstaculizar la administración de recursos económicos a la Universidad; tampoco puede emitir orden de comparecencia al Rector, y se ordena a las autoridades responsables no emitir actos que afecten la vida interna universitaria y no denosten la honorabilidad de la universidad ante los medios de comunicación así como evitar hacer cualquier medida, diligencia o requerimiento sobre los ingresos propios de la Casa Rosalina.

“La justicia federal está protegiendo a la Universidad sobre cualquier afectación que se pueda dar en los efectos señalados (...) confirmamos categóricamente que cualquier aseveración, expresión o manifestación en contrario está faltando a la verdad, esta es la verdad y aunque los diputados no lo quieran deben aceptar, tiene que acatar esta orden de un juez o pueden ser sancionados”, dijo.