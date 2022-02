Asegura Rocha Moya no tener información sobre la detención de tres personas en iglesia de Culiacán

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, dijo no tener ninguna información oficial sobre la detención de algunas personas el viernes en una iglesia de la Colonia Las Quintas, en Culiacán, y dijo que su Gobierno está preparado para una posible reacción del Cártel de Sinaloa si uno de los capturados es uno de sus integrantes.

Agregó que los detenidos, que se ha dado a conocer públicamente que uno de ellos es de apellido Salgueiro, presuntamente integrante del Cártel de Sinaloa, no fue extraditado a los Estados Unidos, sino que fue llevado al estado de Chihuahua.

“No, no, eso no es cierto (que los extraditaran a Estados Unidos), se lo llevaron a Chihuahua, es lo que me informaron porque es de donde son, como vieron que los aviones agarraron para el norte ya dijeron ya van para los Estados Unidos, no puede ser, las extradiciones tienen un proceso, no pueden venir aquí”, añadió Rocha Moya.



- ¿Y de quién se trata Gobernador, tiene alguna referencia?, se le preguntó.

- No, ni siquiera sé los nombres, son dos personas que no conocemos con precisión los nombres, nosotros no tenemos una información, ni siquiera información del operativo, el operativo se hizo directamente desde México.



- Gobernador, ya se filtró que supuestamente era alguien de los Salgueiro y que esto representaría un duro golpe al Cártel de Sinaloa, se le insistió.

- Ah bueno, pues ustedes lo saben, yo también lo he leído que se apellidan Salgueiro, no sé si solamente es uno de los Salgueiro, ni sé exactamente qué son, pero bueno, yo lo leí en la prensa, oficialmente nosotros no tenemos ninguna información, no tienen por qué informarnos las autoridades que han actuado, ellos actuaron y ellos están haciendo todos los procedimientos.



Rocha Moya dijo que pudiera haber más operativos como los del viernes.

“Sí, porque esos se hacen los operativos, la Federación puede hacer todos los operativos, ellos tienen el combate a la delincuencia organizada, el crimen organizado, entonces ellos pueden hacer operativos y nosotros si nos piden coadyuvancia estamos obligados a darla, pero si no, porque ellos consideran que lo deben hacer solos, por cualquier razón, (por desconfianza) pudiera ser, las razones que sean no nos piden coadyuvancia nosotros no podemos participar como no lo hemos hecho”, reiteró el Gobernador.

También expresó que su Gobierno está preparado para una reacción del Cártel de Sinaloa si los detenidos son sus integrantes.

“Sí, esto es parte de la cotidianeidad en el combate a la delincuencia, puede ocurrir cualquier cosa”, dijo el Gobernador de Sinaloa.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, el pasado viernes se implementó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la iglesia de la Colonia Las Quintas, en Culiacán, donde al parecer detuvieron a tres personas y de manera muy rápida las subieron a una patrulla militar y se las llevaron del lugar.

Se dio a conocer que uno de los detenidos, que portaba traje, al parecer es un integrante de la familia Salgueiro, del estado de Chihuahua, supuesto integrante de una célula del Cártel de Sinaloa.