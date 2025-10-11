$!Asegura Rocha Moya que nuevo cárcamo pluvial resolverá el problema de inundaciones en Mazatlán

Aunque no se pudo llevar a cabo el protocolo oficial de inauguración, el cárcamo pluvial construido sobre la Avenida Camarón Sábalo ya se encuentra en funcionamiento y resolverá de manera definitiva los problemas de inundaciones en esta zona turística de Mazatlán, mencionó el Gobernador Rubén Rocha Moya. En su visita al puerto, el mandatario estatal señaló que el acto inaugural tuvo que cancelarse debido a las precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Raymond, pero lo verdaderamente importante es que la obra ya opera con éxito.

“No me dejaron inaugurarlo, pero vale más que se inaugure solo. Lo que vale es eso. Está muy bien”, comentó. Rocha Moya destacó que el proyecto que se puso en marcha desde enero del año en curso tuvo un retraso por algunos meses debido a que la adquisición de equipo especializado tuvo que importarse desde Europa.

“Es un cárcamo que tardó un poquito porque la maquinaria esencial la tuvimos que traer de Europa. Se embarcó en Hungría ahora en septiembre y en cuanto llegó se instaló”, declaró. Asimismo, aseguró que la infraestructura está equipada con tecnología moderna, la cual será de gran importancia para una operación autónoma y eficiente para evitar inundaciones en una de las zonas turísticas más transitadas del puerto. “Lo importante es que conforme fluye el agua en las calles, tiene capacidad para sacar toda el agua y de manera automática tiene cuatro máquinas, un interruptor automático. Está muy bien y en muy buenas condiciones.

“Por fortuna si resuelve, no se mitiga. No existe ninguna posibilidad (que se sigan inundando) incluso si se va la luz, no hay problema, porque tenemos una planta que entra de manera automática para funcionar”. Finalmente, Rocha Moya destacó que el diseño del cárcamo contempla las variaciones de marea, factor que históricamente ha complicado el desalojo de agua pluvial en esta zona de Mazatlán. “Habrá situaciones extremadamente irregulares que a veces no las puedes calcular, pero tú estimas la media de cómo se comporta el escurrimiento de agua y debido a eso estamos atendiendo”. El cárcamo pluvial está ubicado en la avenida Camarón Sábalo con avenida Tiburón, el cual tiene como objetivo el evitar que las lluvias provoquen acumulaciones de agua que afecten a turistas, comercios, hoteles y vecinos del área, como solía ocurrir en temporadas pasadas.