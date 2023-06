MAZATLÁN._ El Secretario de la Presidencia del Ayuntamiento de Mazatlán, Loar Susek López Delgado, quien también ocupó el mismo cargo con el anterior Presidente Municipal, aseguró que no incurrió en ningún delito en la compra de vehículos que rifó el “Químico” en el festejo del Día de las Madres en el 2022, por lo que no tiene preocupación si le piden presentarse ante alguna autoridad judicial.

“No, para nada, como lo dije la vez pasada cuando vino la Fiscalía la primera vez y que me pidieron todos los datos yo les abrí la puerta de mi casa, fueron a mi casa a preguntarle a la señora y el mismo muchacho que fue, el abogado me dijo: oye no nos había tocado que alguien nos trajera a su casa y aquí en su casa lo pudiéramos hacer, le digo pues el que nada debe nada teme y nosotros no ocultamos nada, ni mi familia ni nadie ocultamos nada, siempre hemos sido muy abiertos y muy transparentes”, continuó López Delgado en entrevista la mañana de este viernes con personal de medios de comunicación.

“Por eso es que gracias a Dios yo tengo 15 años en el servicio público porque nunca me han podido tachar de corrupción o de mal uso de los recursos públicos y he estado en cargos muy importantes donde hay mucho manejo de recurso y jamás lo he hecho porque una vez mi padre me dijo: lo más importante es llegar a tu casa y poder ver a los ojos a tu familia y eso es lo que trato de hacer todos los días”.

El pasado jueves en la audiencia en la que se imputó a Benítez Torres el delito de desempeño irregular de la función pública un nombre con mucha participación en el proceso de compra de los vehículos adquiridos para la rifa del Día de las Madres del año pasado fue el de López Delgado, quien como Secretario de la Presidencia firmó varios de los documentos presentados, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente.

Por ello la defensa del ex Alcalde solicitó a la Fiscalía General del Estado que citara a López Delgado para entrevistarlo y no tener impedimento en hacer una buena defensa técnica.

Al respecto el propio López Delgado reiteró que siempre ha hecho las cosas conforme a la ley, conforme a los reglamentos y se siente muy tranquilo.

“En varias ocasiones nos rentábamos, nos reuníamos para ver si (una compra) tenía que pasar por Comité, si tenía que darse otro procedimiento para la compra, muchas veces en la Sala de Juntas de Presidencia reunimos a Control Presupuestal, reunimos a Egresos, reunimos a Tesorería, seguido lo hacemos y es una práctica que me he quedado y en este caso a mí me dicen haz la requisición y el procedimiento va a seguir por el Comité (de Adquisiciones), por Oficialía, por Tesorería y entonces en este caso mí obligación termina en el momento que hago la petición”, recalcó el Secretario de la Presidencia de Mazatlán también con el Alcalde González Zataráin.

“Lo decía anteriormente cuando me preguntaban también ustedes amigos de los medios respecto a lo de los carros del Día de las Madres y les decía que yo puedo pedir un avión, o el Alcalde puede pedir un avión y el Tesorero y el Comité de Adquisiciones debe de decir no, no lo podemos comprar sin hacer el procedimiento, en este caso es la misma situación, todo lo que se compre en Presidencia, todo, desde un borrador hasta un vehículo, un edificio o un terreno que salga por instrucción del Presidente tiene que salir con mi firma porque eso lo reglamenta, eso está en un Reglamento, eso lo dice muy claro que es mi obligación porque el recurso está etiquetado a Secretaría de la Presidencia, no a Presidencia”, reiteró.

“Entonces como muchos vehículos, ustedes podrán ver, hay acceso a la información, está muy sencillo investigarlo, hay muchísimos vehículos que traen la mayoría de los funcionarios están asignados al Secretario de la Presidencia, pero si ustedes ven yo traigo un carro particular de mi casa, yo no traigo carro de la oficina y muchos que están asignados a mí yo les tengo que cambiar las llantas, cuando les hacen servicios y sale mi firma, pero no quiere decir que yo lo haya hecho (los haya utilizado)”.

Recordó que las dos comparecencias a las que asistió fue por los vehículos rifados en el festejo del Día de las Madre, los cuales, dijo, ya están solventados.

“A mí ya no me volvieron a comparecer, si están enterados ustedes volvieron a hacer otra comparecencia su servidor ya no me llamaron y lo otro que acaba de aparecer hoy en el periódico yo ya no, la verdad que me entero por ustedes (la petición de la defensa del ex Alcalde de citarlo a declarar), no he sido requerido para nada (de manera oficial por alguna autoridad)”.