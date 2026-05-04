Asegura Servicios Públicos que se encontrarán panteones muy limpios en celebración del Día de las Madres

El próximo fin de semana los panteones municipales de Mazatlán se encontrarán muy limpios por la celebración del Día de las Madres, aseguró la directora de Servicios Públicos Municipales, Carla Camacho Osuna.

“Afortunadamente está controlados todo lo que es la limpieza de los panteones, como ustedes saben la instrucción de la Presidenta (Municipal) es que tengamos impecables, el Día de Muertos pasado tuvimos un operativo exitoso y ahora la instrucción es que volvamos a tener igual, esto para lograr que las personas que van, sobre todo de la tercera edad caminen firmemente, que no haya residuos de veladoras, varillas, de fibra de remodelaciones, jarrones quebrados o algo”, añadió Camacho Osuna.

En entrevista con personal de medios de comunicación este lunes agregó que los adornos florales que ya están caducos se están sacando constantemente, se ha tenido el apoyo de los departamentos de Aseo Urbano y de Parques y Jardines que se conjugan con el Departamento de panteones y han estado sacando unos 5 a 6 carros de volteo por semana de esos lugares.

“Nosotros hacemos un operativo del 10 de abril al 10 de mayo, entonces son 30 trabajadores de Parques y Jardines que se suman, 30 trabajadores de Aseo Urbano y también hemos hecho un Mazatlán te quiero limpio con los funcionarios de Servicios Públicos, los empleados de confianza se han sumado también en sábado para ir a apoyar a esto”, continuó.

“Este sábado vamos a tener otra vez el apoyo, se suman algunas direcciones más para que podamos tener limpio, por qué, porque cada semana o cada día hay adornos perecederos, entonces hemos tenido el apoyo de Vectores del Centro de Salud, nos han ido a fumigar, el día 8 vuelven a ir y se ha puesto abate también y se ha estado limpiando lo que son los jarrones, se han hecho podas, ustedes van a encontrar, si nos van a acompañar ese día, unos panteones muy limpios”.

A las personas que acudirán el próximo sábado y domingo a sus mamás que ya fallecieron y que están sepultadas en los panteones de Mazatlán los exhortó a tener respeto ante todo, porque a veces llegan con comida, música o hay quien llega a orar o a celebrar o a cantar.

“Entonces sí que tengamos en convivencia un día muy respetuoso, invitarlos a que dejen su basura en los contenedores que vamos a tener, Aseo Urbano nos apoya con tambos en todos los panteones estos días y para que estemos ofreciendo a los que sigan llegando un lugar limpio y un lugar con armonía”, reiteró la funcionaria municipal.