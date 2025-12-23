Asegura Tesorero de Mazatlán que este martes pagaron el aguinaldo a los jubilados del antiguo Acuario

Luego de la denuncia hecha por ex trabajadores del anterior Acuario sobre retrasos en el pago de su aguinaldo, el Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Julio César Ramos, explicó que hoy por fin se vio reflejado el depósito del Gran Acuario “Mar Cortés” (encargado de cubrir estos gastos), por lo que ya se hará el pago a los jubilados.

Ante las quejas de un grupo de personas, el Tesorero señaló que el depósito no había caído por temas administrativos con el banco, además de que se atravesó el fin de semana.

Se estima que son alrededor de 600 mil pesos los que tendrían que cubrir de aguinaldo a los jubilados del antiguo Acuario.

”El día de hoy se les paga; recordarles que es un pago que nos tiene que hacer la administración del Acuario (nuevo), y nosotros hacer los términos administrativos para pagarlo. El Gran Acuario ya lo depositó, hizo la transferencia, como es otro banco, procede hasta otro día; nos agarró un fin de semana y el día de hoy se les va a estar pagando”.

”No recuerdo ahorita (el importe de aguinaldo exacto). Son 17 trabajadores, mensualmente son 310 mil pesos lo que se les paga; entonces tendríamos que revisar si son 60 días, que van a ser algunos 600 mil pesos lo que tendríamos que pagar de aguinaldo a ellos”.

Señaló que a pesar de los pagos, a los jubilados del anterior Acuario no se les está dando un recibo de nómina porque no pertenecen al Ayuntamiento, y es el nuevo Acuario el responsable de cubrir todos estos servicios que también incluyen los pagos mensuales.

”Al final de cuentas no les podemos dar un recibo de nómina porque no trabajan para el Ayuntamiento. Realmente el Acuario es el que nos da (el dinero) y se les da el recibo correspondiente como tal, pero realmente ellos no están en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento solo cumple con pagarles porque así lo solicitaron ellos”.

”Es el Acuario, el que está haciendo los pagos correspondientes, ellos pidieron que fuera el Ayuntamiento quien se hiciera responsable de cobrar y de pagar, el APP así lo establece. Lo aceptamos nosotros, los aprobó Cabildo y se le cita al Acuario para que estén pagando tanto su quincena como el aguinaldo de ellos”.

Estas quejas por parte de los ex trabajadores del antiguo Acuario vienen desde hace tiempo, incluyendo también la pérdida de servicios médicos; algo que el Tesorero opina tendrían que resolver con la directiva del Gran Acuario Mazatlán, pues al parecer estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

”Yo creo que tendría que ser al Acuario (las quejas) y tendríamos que sentarnos en una mesa de trabajo para revisar cuál es la situación, porque es algo que ya realmente nos heredaron”.