Asegura titular de la SSPM que sí ha habido resultados en Mazatlán en materia de seguridad

Tras los hechos violentos recientes como el ataque a balazos en contra de una persona al salir de un gimnasio en la Colonia Jaripillo el martes, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, afirmó que sí ha habido resultados en materia de seguridad en Mazatlán.

“De hecho ha habido resultados, ayer las autoridades federales, o antier, realizaron un operativo ahí (en esa zona aledaña al Parque Lineal), realizaron alguna intervención, nosotros también realizamos detenciones por faltas administrativas en la mayoría de las veces”, añadió Barrón Valdez en entrevista este miércoles con personal de medios de comunicación.

“Nosotros tenemos más de 200 detenciones en la semana en diferentes puntos de la ciudad y ese es uno de los puntos donde también realizamos detenciones, es un trabajo también decisivo el trabajo de la Policía Municipal”.

Reiteró que Mazatlán se encuentra sectorizado para atender el tema de seguridad pública y todos los días en las Mesas de Seguridad se analizan cada uno de los eventos delictivos, de la incidencia en particular, se hace de manera general conjunta y también de manera particular porque cada autoridad tiene funciones distintas.

“A final de cuentas todo viene a salvaguardar la integridad de las personas, pero tenemos ciertas actividades que tenemos que hacer de manera muy particular las autoridades”, reiteró el titular de la SSPM.

Recalcó que ante un hecho delictivo lo más importante es denunciar, las redes sociales son importantes, pero la denuncia formal debe hacerse al número de emergencias 911 para que se pueda atender de manera directa cada uno de los llamados y verificar que sea actual, real, en esta ciudad, de lo contrario quita tiempo para reaccionar y actuar de manera inmediata.

“Yo recomiendo que hagan la denuncia todos los comercios, no nada más los gimnasios, nosotros tenemos una vinculación, tenemos contacto con el comercio, grupos directamente con comercios en donde estamos informando, compartiendo, cruzando información de las personas que cometen ilícitos, hemos detenido muchísimas personas, se han trabajado también en el caso los seguimientos, la colaboración con la Fiscalía para que esas personas puedan ser detenidas”, añadió Barrón Valdez.