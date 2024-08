MAZATLÁN._ Tanto el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, como el Alcalde Édgar González Zataráin, aseguraron que no se cometió ningún abuso de autoridad al quitarle el pasado jueves el polarizado con nivel superior al permitido al vehículo del ex titular de esa corporación, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

También dieron a conocer que tras quitarle el polarizado a su unidad se dejó en libertad a Alfaro Gaxiola y se retiró, y que no se trata de un asunto personal y el retiro de polarizados de niveles no permitidos continúa, este viernes se le retiró dicho polarizado a 10 unidades en las instalaciones de la SSPM.

”No lo voy a catalogar como una confrontación porque nosotros tenemos personalmente esa facultad de realizar esos actos de investigación, puedo realizar todas las inspecciones, puedo realizar detenciones y lo más importante que es la limitación del derecho al libre tránsito de manera momentánea, lo cual se debe fundamentar y motivar, lo cual hice de manera inmediata y correcta”, expresó Barrón Valdez.

”Entonces no es una confrontación, no hay en ningún momento un abuso de autoridad, se percibe en los videos, creemos muchas veces que los teléfonos es un amparo para obstruir la acción de la acción de la justicia, obstruir los actos que nosotros realizamos de investigación, de prevención del delito y persecución de los mismos, no es, tiene que haber una distancia prudente en la que no intervenga (quien está grabando), sin embargo, uno utiliza criterios para poder controlar la situación”.

Agregó que el pasado jueves en los patrullajes que él también realiza, al transitar con los elementos que lo acompañan en la Colonia Benito Juárez se percató que transitaba un vehículo con vidrios polarizados con mayor grado a lo permitido, el parabrisas, por ello le marcaron el alto al conductor y le pidieron que retirara dicho polarizado, a lo cual se negó, por ello fueron los propios policías que lo hicieron.

”Se le explica a la persona que debe de retirar el polarizado, dice que es un ex servidor público, le digo sí, eso no te exime de una responsabilidad de tener que cumplir con el Bando de Policía, con los acuerdos que hicieron el Consejo de Seguridad desde el 2022, se publicó en el 2023 el acuerdo ese, entonces es una situación que todos los ciudadanos tenemos que acatar”, expresó Barrón Valdez tras la difusión el pasado jueves de un video de esos hechos.

Añadió que tras el retiro, y como quien ahora sabe es el ex titular de la SSPM, Alfaro Gaxiola, al cual no conocía previamente, se le permitió retirarse del lugar con su unidad y con quienes lo acompañaban, pues llevaba a un menor de edad en condiciones especiales.

”No sé cuál sea la situación, si tiene algún problema, creo debe tener con alguna parte de la sociedad, uno aquí va adquiriendo ciertos problemas porque hacemos cosas que no les gustan a otros, entiendo esa parte, no se tiene a salvo, no soy el Othoniel, soy el Secretario de Seguridad Pública, soy policía, en este caso municipal, no te puedes dirigir tampoco faltando el respeto porque no debe de ser así, el Othoniel cuando está franco, en mi casa, con mi esposa soy el Othoniel”, subrayó.

”Cuando estamos nosotros, cualquier elemento realizando una labor de seguridad somos oficiales de policía los cuales debemos respetar nosotros como sociedad, nosotros también como elementos de seguridad nos tenemos que dirigir a la sociedad con respeto así como lo hacemos, así como lo hago, ustedes lo perciben en el video de una manera tranquila, de una manera pacífica solamente indicando que retire su polarizado”.

Reiteró que no se trató de un asunto personal pues no conocía previamente, y como ex titular de la SSPM Alfaro Gaxiola también hizo detenciones a personas por traer el polarizado de sus vehículos en niveles no permitidos que impidan la visibilidad hacia el interior para prevenir que se cometan delitos.

”La seguridad pública no es personal, de hecho nada es personal lo que pasa aquí, todos los problemas que yo pueda tener con alguna parte de la sociedad, con algún delincuente tampoco es personal, es el cargo, es el Secretario, es el policía, no es el Othoniel, no es el Manuel, el Pedro, no, es lo que representas, son actos de molestia justificados en el 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley secundaria, actos de molestia los cuales deben ser fundados y motivados”, subrayó.

También dijo que si los policías cometen alguna irregularidad se les debe denunciar ante Asuntos Internos, ante el Ministerio Público.

”Nosotros actuamos de manera correcta, hacemos las cosas día a día, yo patrullo también, colaboro cuando el tiempo administrativo me da la oportunidad colaboró con los sectores donde más incidencia hay, también soy policía y esa es una parte importante y que me gusta hacer y que la voy a hacer hasta que me retire o me muera, una de las dos situaciones”, expresó Barrón Valdez, entre varios puntos.

Dio a conocer que la mañana de este viernes se retiró el polarizado de algunas unidades y se está sancionando a los elementos de dicha corporación que incumplen con esa disposición.

El comandante Othoniel no conoce a Gaxiola: Alcalde

Por su parte el Alcalde expresó en entrevista por separado que en este caso el personal de la SSPM actuó conforme a la ley porque cuando ven el vehículo y le hacen la parada al conductor para una inspección por el polarizado se niega a bajar del vehículo.

”Por supuesto si alguien se niega, no sabes si está armado, no sabes qué pueda ocasionar, no sabes quién es, no sabían, el comandante Othoniel no conoce a Gaxiola, nunca lo había topado, no tienes por qué tener algo personal en ningún momento”, añadió González Zataráin.

”Él personalmente fue a acercarse para ver qué estaba pasando, no sabía ni quién era, entonces obviamente actuaron como tenía que actuarse porque también luego vemos que hay atentados contra policías sorpresivos porque no toman medidas, entonces lo único que se pedía era que quitara el polarizado, que terminó quitándolo él, reconociendo esa parte y obviamente no pasó a mayores, discusión simplemente”.

Reiteró que debe de haber respeto al titular de la SSPM y al ex titular de dicha corporación no se le remitió al Tribunal de Barandilla.

”No se le detuvo, no se le forcejeó, simple y sencillamente era que acatara la indicación, el polarizado hay un nivel que está permitido, siempre se ha publicado el nivel permitido, el máximo nivel que es el que retiraron sabemos que no está permitido, hay una ley estatal y que por supuesto los operativos ya tienen tiempo pidiéndole a la gente que retire ese tipo de polarizados”.

Presunta venta de grados: Alcalde

González Zataráin también manifestó que el Órgano Interno ya emitió una resolución por una investigación en contra de Gaxiola de presunta venta de grados cuando estuvo al frente de dicha corporación, pero dijo no saber qué es lo que se resolvió y ese caso fue turnado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que determine lo procedente.

“Hoy en la mañana el Secretario fue a retirar polarizados en la Secretaría de Seguridad Pública también y lo vamos a seguir haciendo, ya lo habíamos hecho hace algunos meses, el año pasado hicimos una buena peinada sobre este tema y otra vez lo vamos a retomar, se tiene que acatar esa instrucción y más lo que en algún momento aplicaron la ley de esa forma como fue Gaxiola pues obviamente él conoce cuáles son sus obligaciones como conductor y qué sí puede y qué no puede”, subrayó el Alcalde.