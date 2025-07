Aseguran que el Gobierno de Mazatlán sí brinda apoyo a las personas rastreadoras

MAZATLÁN._ Aunque reconoció que en los últimos dos meses no ha sesionado el Comité de Búsqueda de Personas de Mazatlán, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, afirmó que el Gobierno municipal sí brinda apoyo a personas rastreadoras a través del vicefiscal en la Zona Sur del Estado.

“En ese esquema el Comité tiene sus integrantes, pero todos los que participan y piden el apoyo, de hecho no hemos podido ni siquiera sesionar en dos meses porque andan en la calle, de hecho nosotros les pedimos una fecha y nos están mandando hasta el mes que entra porque andan en la calle”, expresó.

“Anda el vicefiscal y el vicefiscal lo que nos pide a nosotros: ‘Oye, ocupo palas, ocupo esto’, se lo damos, es a través de él porque a él le hacen la petición de acompañamiento o la Guardia Nacional. La Guardia Nacional por sí misma tiene su estructura, pero el vicefiscal nos pide mucho el apoyo a nosotros y nos dice: ‘Mira, es que las víctimas quieren el acompañamiento y todo, pero nos hace falta esto’; ah, muy bien, lo que podamos nosotros estamos apoyando, o sea, no aparecer nosotros porque nos quedó claro que no es así, es (apoyo a) todo el grupo de buscadores y es a través de la Vicefiscalía”.

La semana anterior, la dirigente del colectivo de buscadoras de personas desaparecidas en Mazatlán, “Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos”, Irma Arellanes Hernández, denunció públicamente la falta de apoyo del Gobierno de Mazatlán y señaló que el Comité de Búsqueda de Personas no ha ofrecido resultados ni acompañamiento.

Como se informó en su momento, la integración de dicho Comité se realizó en marzo pasado de manera privada y sin incluir a familiares de personas desaparecidas.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán reiteró que el vicefiscal de Justicia en la Zona Sur del Estado está muy contento por la forma en que el Gobierno municipal brinda el apoyo.

“De hecho el vicefiscal está muy contento en la forma como lo estamos manejando porque dice que así hemos cuidado más los debidos procesos; antes era si hacemos faramalla no ayudamos a las víctimas, a sus familias y no estamos avanzando, entonces ahora lo estamos haciendo de una forma integral y nosotros lo estamos viendo todo a través del vicefiscal en este caso porque él es el que lleva la batuta y todos los días yo me reúno con él, todos los días y para este tipo de casos a veces él ya sabe y yo también sé que las veces que nos solicitan ahí estamos”, reiteró Ríos Pérez.

“Por eso yo siempre acudía, cuando iban los manifestantes yo siempre bajo, les doy la cara, les doy la atención, hablo con él y ya él los está esperando, porque realmente es con él, él lleva los procesos de investigación y así lo hemos hechos mejor para nosotros no meternos mucho en procesos que vayamos a tener ahí algo que luego va en contra de las víctimas”.