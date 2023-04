En el tramo donde actualmente se habilita el carril preferencial normalmente no es de mucha circulación de ciclistas, dijo, pero obviamente estos conductores van a tratar de circular por el carril preferencial.

“Se va empezar a aplicar, ya no hay tiempo, en cuanto se termine de poner el último delimitador, yo creo que en una semana más o menos, porque hay una señalética que se tiene que colocar, está el tema de los parabuses, está una pintura, en unos 10 días más o menos, bueno, eso es lo que yo considero que puede llevar porque están trabajando solamente por la noche para no entorpecer el tráfico y eso hace que sea un poquito más lento, pero va quedar muy bien, eso es un tema, que todos los ajustemos a eso”.

“Ya se están instalando todos los delimitadores, que usen ese carril preferencial, que no sea una obra que quede ahí olvidada, que si se hizo un esfuerzo, si se ha llegado a conflictos, si ha estado arreglando con jaloneos la esperanza de los ciudadanos, la esperanza de muchos es que esto funcione y que nos atengamos a las consecuencias”, añadió González Zataráin en entrevista.

“Normalmente esa zona no es de ciclistas, pero obviamente van a tratar de circular por el carril preferencial, porque el carril preferencial no es de alta velocidad, te va permitir de manera amigable coexistir con el ciclista, entonces lo dejas pasar sin ningún problema, es un tema que ya hemos venido platicando, afortunadamente no es zona de mucho tránsito de ciclistas”, continuó González Zataráin.

“Porque la zona de tránsito de ciclistas es hacia el norte, hacia donde están las obras, los desarrollos hacia donde van los trabajadores en bicicleta, hacia la parte norte, por ejemplo, hoy utilizan mucho la Avenida Delfín, la están utilizando porque por ahí fluyen más rápido y tiene ciclovía”.

Precisó que el segundo tema a tratar en la reunión privada de este jueves fue el ordenamiento en el ruido, que se ha venido combatiendo, pero se tiene que tener mucha participación desde adentro de las organizaciones transportistas como de aurigueros, pulmoneros, transportistas de camiones urbanos.

“Es regular, Mazatlán requiere de eso, mucho de eso, vamos a estar haciendo muchas reuniones hasta que ésto quede, se juste, el tema de ofrecer un mejor servicio, un mejor transporte”, expresó el Presidente Municipal.

Por su parte el presidente de la Alianza de Transportadores y Camioneros Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Faustino Mejía, dijo que la colocación de las boyas en el carril preferencial ya le corresponde al Municipios y a Obras Públicas, en el caso de esta agrupación le toca ordenarse que los carros del transporte urbano pasen donde tengan que pasar y crear la cultura para poderle dar ordenamiento vial y seguridad tanto al usuario como a los transportistas como al mismo peatón.

Sobre todo la seguridad que esto puede implicar en un ordenamiento vial, continuó.

“Ya se está aplicando, pero ya le corresponde a la autoridad crear las condiciones, el reglamento adecuando que lo hay donde ellos tomarán las decisiones adecuadas, no se trata de hacer una medida persecutoria ni cacería de brujas, se trata de crear un acto se conciencia, a veces que un peatón tiene que pasar entre los carros y crea un accidente, porque yo estoy parado ahí y crea un accidente”, continuó Faustino Mejía.

“Abro la puerta y llega un camión y te golpea el carro o llega otro carro y al querer salir, porque tu estás parado ahí y al querer abordar otro carril eso crea un accidente y eso crea lesiones a las personas que ya no se puede regresar en muchos de los casos, no podemos evitar pensar diferente, pero tenemos que buscar un factor en común que nos ayude a darle más seguridad a la ciudadanía y sobre todo al usuario del transporte”.