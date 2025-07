$!Aseguran vecinos de fraccionamiento Flamingos, en Mazatlán, que contaminación en Laguna del Camarón es drenaje

MAZATLÁN._ Tras escuchar la conferencia de la directora de Ecología municipal Monserrat Cortés Echeagaray donde descartó que la mortandad de peces en la Laguna del Camarón sea provocada por descargas residuales, la dirigente del comité vecinal del fraccionamiento Flamingos, asentamiento colindante con la Laguna del Camarón, desmintió a la funcionaria municipal y a Jumapam asegurando que los vecinos tienen otros datos más reales.

“Es una grosería y una burla con todas las palabras que digan que no está contaminada la laguna por descargas”, reclamó Alma Angelina Arballo.

“Pasan el drenaje sobre la avenida Reforma por un camino oculto y salen a los patios traseros del fraccionamiento en una especie de canal que va a dar a la laguna y hay ocasiones que bombean por las noches, no sé de dónde y empiezan a salir los olores. No sé de donde traen todo ese drenaje y es vil drenaje y eso lo hace Jumapam, quien más. Cómo puede decir que no hay descargas si ellos mismos lo hacen”, criticó.

Alma Angelina, aseguró que lucharán porque autoridades federales hagan un estudio integral y serio, pero que no lo haga alguien ligado al Gobierno municipal porque va a arrojar lo mismo que asegura ahora la Jumapam, quien realizó un muestreo del que más pareciera están encubriendo las descargas que ellos mismos autorizan que se hagan en la laguna.

“No es posible que hagan caso omiso de toda esta situación, cuando nosotros estamos luchando por conseguir un estudio para que les demuestren con papel lo que está pasando. Pero lo deben hacer alguien no esté ligado al Gobierno porque lo hacen como que no está pasando nada”, lamentaron.