Asegurarán scooter a usuarios que excedan velocidad y no traigan casco, chaleco y rodilleras: Oficial Mayor

MAZATLÁN._ A partir de este miércoles se asegurarán los scooter a los usuarios que excedan la velocidad acordada de 25 kilómetros por hora como máximo y no porten el casco, chaleco de seguridad y rodilleras, manifestó el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Ángel Fernando Arballo Quintero.

“Ya hemos tenido dos reuniones con este giro que es de los scooter donde en su momento se les platicó las medidas en un acuerdo con ellos sobre cuáles serían las medidas a seguir para que pudieran seguir utilizando este aparato o este equipo, ¿Qué medidas son? En cuestión de Protección Civil se solicita que tengan el casco puesto, el chaleco, las rodilleras, en el caso de la velocidad se les solicitó que fueran como máximo 25 kilómetros por hora, que no estuvieran más arriba de 25 kilómetros lo que son los patines”, añadió Arballo Quintero.

“Qué medidas vamos a tomar, bueno, para eso es el día de hoy lo que es el operativo donde estamos en coordinación con lo que es Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil y nosotros como Oficialía donde cada uno hará lo que le corresponde como área coadyuvando entre nosotros y trabajando, en qué sentido, bueno, se les hará sanciones a aquellos que no cumplan con estas medidas”.

Agregó que las sanciones las realizará el personal de un Juzgado Cívico, las demás instancias ya cumplieron con tratar el tema de la precaución que deben tomar quienes se dedican a la renta de estos equipos eléctricos y sus usuarios.

“Y ahora con el tema de hacer operativo pues ellos ya están avisados de que tienen que cumplir estas medidas, entonces en este operativo aquellos que no cumplan con las medidas serán sancionados y retirado el equipo, se les va asegurar el equipo”, reiteró el Oficial Mayor del Ayuntamiento sobre estas acciones que se implementan después de que una joven patinadora resultó lesionada en un ojo al ser impactada por una persona usuaria de un scooter en el malecón de este puerto a principios del presente mes.

Dijo desconocer el monto de la multa que se aplicará a quienes inculpan con esas medidas porque esas las pondrá un Juzgado Cívico, pero el personal de las demás instancias harán lo que les corresponde que es llevar a la práctica que cumplan con las acciones acordadas.

También informó que la sanción va contra el arrendador de scooter, que es con quien han tenido las reuniones, porque fue un acuerdo mutuo para que ellos sigan desarrollando su actividad, siempre y cuando cumplan con las medidas, las cuales también deben ser cumplidas por particulares que usen su propio equipo, que es mínimo, pues el 99 por ciento son scooter rentados.

“Son 85 unidades (scooter en renta) y están en 15 puntos y a eso lo estamos invitando, a que se empiecen a regular, a que se acerquen a Oficialía también, a Protección Civil a que cumplan las medidas y en ese sentido nosotros decimos que busquen también lo que es un establecimiento formal, que no anden en cualquier punto, entonces si los vemos sobre las bocacalles, que es una parte del Municipio pues tenemos que retirarlos si ellos no cumplen con esto”, continuó.

“Está autorizado que cumplan con las medidas que les hemos comentado y aquellos que no cumplan les vamos a aplicar una sanción”.

También dio a conocer que los usuarios de scooter pueden seguir utilizando la ciclovía y el área recreativa del malecón y la ciudad, pero tienen que cumplir las disposiciones mencionadas, de lo contrario se les asegurará el equipo y será enviado a una bodega de Oficialía Mayor mientras el Juez Cívico establece la multa.

“Se puede seguir utilizando tanto como lo han estado utilizando lo que es sobre la vía y sobre el área recreativa, el tema principalmente es que cumplan con las medidas, si ellos no cumplen con esas medidas como lo comentamos de la velocidad y el tema de la seguridad serán retirados, si no cumplen donde anden, si no cumplen con estas medidas serán retirados (los scooter)”, reiteró Arballo Quintero.