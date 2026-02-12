$!Aseo Urbano y Parques y Jardines se suman a la limpieza en Carnaval de Mazatlán con 300 trabajadores

De cara a actividades como la Quema del Mal Humor, Combate Naval, conciertos musicales y desfiles, la Dirección de Servicios Públicos Municipal confirma que serán alrededor de 300 trabajadores entre el área de Aseo Urbano y Parques y Jardines, los que se encargarán de la limpieza durante Carnaval de Mazatlán.
Karla Camacho Guzmán, directora de Servicios Públicos, explicó que esta alianza entre subdependencias se hará cargo de la recolección de desechos y basura que se generan durante los eventos masivos, especialmente en las zonas de Olas Altas, Malecón, Cerritos, Centro Histórico y Zona Dorada, donde hay más concurrencia.
”Mira, el Departamento de Aseo Urbana se suma con el Departamento de Parques y Jardines para hacer las labores de limpieza en este Carnaval, atendiendo la ciudad como es comúnmente, sus zonas de barrido y sus zonas de recolección. A partir de las 2:30 de la mañana estará un equipo, otro equipo a las 4 de la mañana, otro equipo a las 11 y otro más a las 6 de la tarde”, dijo Camacho Guzmán.
“Estamos repartidos con el personal para poder estar papeleando, limpiando y lavando todas estas zonas carnavaleras. Te hablo de Olas Altas, de la Avenida del Mar, las bocacalles que nos llevan al Malecón y en Centro Histórico todas las plazuelas, miradores, las calles que nos llevan hacia Olas Altas, con barrido, con papeleo, con recolección de basura y lavado”.
Indicó que los elementos de aseo usarán distintos camiones y maquinaria para realizar un trabajo impecable, ya que el Carnaval de Mazatlán tendrá actividades todos los días de la fiesta hasta el próximo martes; sin olvidarse por supuesto de sus labores diarias en calles y avenidas de la ciudad.
“Hay días que, como el desfile del domingo, el desfile del martes, que llegamos a cerca de los 300 trabajadores, entre 280 a 295, por ahí dependiendo, y tenemos los colectores, los camiones de volteo, la barredora, todo lo que es el barrido humano con tambitos que se suman, las dobles rodado también, las pipas que vienen atrás con la hidro lavando; entonces es un gran esfuerzo”.
Explicó que durante los días de Carnaval, la carga de trabajo se vuelve aún más pesada por la gente Aseo Urbano y Parque y Jardines, por lo que la administración de Gobierno tiene que llegar a un acuerdo para pagarles tiempo extra o con un día de descanso posterior.