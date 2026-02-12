$!Aseo Urbano y Parques y Jardines se suman a la limpieza en Carnaval de Mazatlán con 300 trabajadores

De cara a actividades como la Quema del Mal Humor, Combate Naval, conciertos musicales y desfiles, la Dirección de Servicios Públicos Municipal confirma que serán alrededor de 300 trabajadores entre el área de Aseo Urbano y Parques y Jardines, los que se encargarán de la limpieza durante Carnaval de Mazatlán. Karla Camacho Guzmán, directora de Servicios Públicos, explicó que esta alianza entre subdependencias se hará cargo de la recolección de desechos y basura que se generan durante los eventos masivos, especialmente en las zonas de Olas Altas, Malecón, Cerritos, Centro Histórico y Zona Dorada, donde hay más concurrencia.

”Mira, el Departamento de Aseo Urbana se suma con el Departamento de Parques y Jardines para hacer las labores de limpieza en este Carnaval, atendiendo la ciudad como es comúnmente, sus zonas de barrido y sus zonas de recolección. A partir de las 2:30 de la mañana estará un equipo, otro equipo a las 4 de la mañana, otro equipo a las 11 y otro más a las 6 de la tarde”, dijo Camacho Guzmán. “Estamos repartidos con el personal para poder estar papeleando, limpiando y lavando todas estas zonas carnavaleras. Te hablo de Olas Altas, de la Avenida del Mar, las bocacalles que nos llevan al Malecón y en Centro Histórico todas las plazuelas, miradores, las calles que nos llevan hacia Olas Altas, con barrido, con papeleo, con recolección de basura y lavado”.