Asesinan a 10 personas, 4 de ellas mujeres, durante la semana más reciente en Mazatlán

Un total de 10 personas, 4 de ellas mujeres, fueron asesinadas del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre en el municipio de Mazatlán, donde también se registró un atentado a balazos en contra del director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
De acuerdo con lo que informaron autoridades en su momento y estadísticas de este diario, la racha violenta que se intensificó de julio a la fecha, continuó el lunes 31 de agosto con el feminicidio a balazos en contra de una persona de aproximadamente 35 años de edad, en la colonia Tercera Ampliación de Urías, al sur de Mazatlán.
Mientras que el martes 1 de septiembre un hombre fue asesinado a balazos afuera de una tienda en la sindicatura de Villa Unión.
Cerca de las 7:45 horas del miércoles, jóvenes que viajaban en una motocicleta roja atacaron a balazos al director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, y su colaborador en la Avenida Gutiérrez Nájera, en la colonia Montuosa, cuando ambos viajaban en una camioneta oficial hacia la Cuarta Región Naval para acudir a la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.
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Ambos resultaron con lesiones por esquirlas y rozones, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y fueron dados de alta horas después.
El mismo miércoles fue localizada una pareja asesinada a balazos debajo del puente de Prados del Sol, de acuerdo con lo que informaron autoridades en su momento.
La noche del jueves, cerca de las 20:15 horas se registró un ataque a balazos en la colonia Rinconada del Valle, en este puerto, que dejó tres personas sin vida, una mujer y dos hombres.
Aproximadamente a las 22:00 horas de esa misma noche, un hombre fue asesinado a balazos afuera de un centro nocturno en la Zona Dorada, una de las principales áreas turísticas de Mazatlán, pese al fuerte despliegue de elementos de fuerzas federales y policiales en toda la ciudad.
Mientras que la noche del viernes, hombres armados y a bordo de un vehículo gris perseguían a cuatro jóvenes, dos de los cuales se refugiaron en una frutería ubicada en la Avenida Prolongación Aquiles Serdán, en la colonia Lázaro Cárdenas, por los que sus perseguidores ingresaron al lugar atacando a los presentes y dejando a una mujer muerta y dos hombres heridos, para instantes después huir del sitio.
La persona sin vida fue identificada como Érika, de aproximadamente 50 años de edad y propietaria del establecimiento, en tanto que los heridos fueron trasladados a un hospital.
Ante la racha de violencia que en julio cerró con cerca de 36 personas asesinadas en este municipio y agosto concluyó con 12 feminicidios y 61 homicidios dolosos, es decir, 73 personas privadas de la vida en ese mes, la mañana del sábado 5 de septiembre la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez le tomó protesta a Gabino Ulises Jacobo Guerrero, como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal, en sustitución de Jaime Othoniel Barrón Valdez.
También anunció cambio de director operativo de la Policía Preventiva Municipal
Pero la racha de violencia continuó y cerca de la 1:00 horas de este domingo 6 del mes en curso se reportó a las autoridades el asesinato a balazos en contra de un hombre en un domicilio ubicado entre las calles Oceanía y Europa, de la Colonia Jesús Osuna, al norte de Mazatlán.
Cerca del mediodía de este mismo domingo, una persecución y enfrentamiento a balazos que inició en El Castillo, por la Carretera Internacional 15 México-Nogales, culminó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, dejando una persona herida dentro de una camioneta y provocando el cierre temporal de las salidas de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea para resguardarles su seguridad.
Tras los hechos se registró un fuerte despliegue de elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno en busca de los participantes en el enfrentamiento, sin que se haya reportado alguna detención.