Asesinan a 10 personas, 4 de ellas mujeres, durante la semana más reciente en Mazatlán

Un total de 10 personas, 4 de ellas mujeres, fueron asesinadas del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre en el municipio de Mazatlán, donde también se registró un atentado a balazos en contra del director de la Coordinación Municipal de Protección Civil. De acuerdo con lo que informaron autoridades en su momento y estadísticas de este diario, la racha violenta que se intensificó de julio a la fecha, continuó el lunes 31 de agosto con el feminicidio a balazos en contra de una persona de aproximadamente 35 años de edad, en la colonia Tercera Ampliación de Urías, al sur de Mazatlán.

Mientras que el martes 1 de septiembre un hombre fue asesinado a balazos afuera de una tienda en la sindicatura de Villa Unión. Cerca de las 7:45 horas del miércoles, jóvenes que viajaban en una motocicleta roja atacaron a balazos al director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, y su colaborador en la Avenida Gutiérrez Nájera, en la colonia Montuosa, cuando ambos viajaban en una camioneta oficial hacia la Cuarta Región Naval para acudir a la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.

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Ambos resultaron con lesiones por esquirlas y rozones, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y fueron dados de alta horas después. El mismo miércoles fue localizada una pareja asesinada a balazos debajo del puente de Prados del Sol, de acuerdo con lo que informaron autoridades en su momento. La noche del jueves, cerca de las 20:15 horas se registró un ataque a balazos en la colonia Rinconada del Valle, en este puerto, que dejó tres personas sin vida, una mujer y dos hombres.

Aproximadamente a las 22:00 horas de esa misma noche, un hombre fue asesinado a balazos afuera de un centro nocturno en la Zona Dorada, una de las principales áreas turísticas de Mazatlán, pese al fuerte despliegue de elementos de fuerzas federales y policiales en toda la ciudad. Mientras que la noche del viernes, hombres armados y a bordo de un vehículo gris perseguían a cuatro jóvenes, dos de los cuales se refugiaron en una frutería ubicada en la Avenida Prolongación Aquiles Serdán, en la colonia Lázaro Cárdenas, por los que sus perseguidores ingresaron al lugar atacando a los presentes y dejando a una mujer muerta y dos hombres heridos, para instantes después huir del sitio. La persona sin vida fue identificada como Érika, de aproximadamente 50 años de edad y propietaria del establecimiento, en tanto que los heridos fueron trasladados a un hospital.