MAZATLÁN._ El asesinato a balazos de una mujer en calles del Centro de Mazatlán, la noche de ayer lunes, fue calificado por el Alcalde Édgar González Zatarain como un hecho raro, que mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes de la zona.

“Es un tema que obviamente lo tiene la Fiscalía para investigación, es un tema medio raro, no podemos hablar mucho porque es una investigación que se va a llevar”, declaró el Edil.

El Alcalde mencionó que se trata de un caso “raro” y que se debe esperar a que la Fiscalía emita una versión más clara.González Zatarain expresó preocupación por la seguridad en el Centro Histórico y señaló la necesidad de tomar medidas para evitar que estos incidentes se repitan.

“Alerta porque obviamente es un tema que no debe suceder, sobre todo más en el tema del Centro Histórico, esta parte del Centro, entonces obviamente nos preocupa, es un hecho lamentable y que ya se está investigando a detalle, espero que pronto se tenga ya una respuesta de parte de la Fiscalía, más clara en ese, el esclarecimiento de ese hecho, de ese lamentable hecho”, precisó.

El asesinato a balazos contra la mujer ocurrió alrededor de las 21:00 horas del pasado lunes en un domicilio de la calle Hermenegildo Galeana entre Francisco Villa y Francisco Serrano, en el Centro Histórico de Mazatlán.

Hay mucha violencia intrafamiliar en Mazatlán: Alcalde

El Alcalde Édgar González Zataráin mencionó que los feminicidios siempre causan mucho ruido, donde sea que sucedan, por eso se ha puesto mucha atención en el tema y se ha alcanzado el nivel que se tiene del combate al tema del feminicidio, de la gravedad que eso requiere y sobre todo las modificaciones de las leyes para que a los responsables les den sanciones más severas.

“Mazatlán tiene ese problema, el tema de violencia, siempre lo ha tenido, siempre ha estado, lo hemos dicho abierto y claramente, nosotros no le andamos sacando la vuelta a nada, lo hemos dicho muy claro, es un tema que hay que atender”, expuso.

“Hay mucha violencia intrafamiliar, hay muchos temas de asuntos que tienen que ver con agresiones hacia la mujer, que no debe ser. No es consuelo solamente reconocerlo, por eso se ha venido atacando y atendiendo y ampliando los temas de los grupos que atienden este tipo de hechos”.

Vulnera asesino la “seguridad” en el Centro Histórico

Tras el asesino de esta mujer, vecina del Centro de Mazatlan, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que la primera acción de los elementos policiacos fue asegurar la zona para preservar cualquier evidencia en el lugar del crimen.

“Nosotros hicimos nuestra investigación preliminar, no localizamos cámaras o algún testigo, eso es lo que les puedo informar yo, del trabajo de nosotros. Entregamos el lugar, entonces ya fue la Unidad Investigadora la que ingresó al lugar, realizó las periciales correspondientes”, señaló el secretario.

Los elementos de seguridad llegaron al sitio en un lapso de cinco a 10 minutos después de recibir el reporte.

La prioridad fue verificar si la víctima presentaba signos vitales. Para ello, solicitaron el apoyo de la Cruz Roja, como es el protocolo habitual en estos casos, con el fin de trasladar a la persona al hospital en caso de que aún estuviera con vida.

Una vez que el lugar fue asegurado, la SSP procedió a realizar un “barrido” de la zona. Este procedimiento consiste en buscar posibles testigos, cámaras de seguridad o cualquier otro indicio que pueda ser relevante para la investigación. Sin embargo, en esta ocasión, no se encontraron ni cámaras ni personas que pudieran aportar información.

“Es que el detalle es que no tenemos datos. Nosotros empezamos a realizar un barrido, empezamos a revisar el lugar e inmediatamente irnos a buscar alguna información, algún testigo, alguna cámara, ese es nuestro trabajo cuando llegamos a un lugar y no tenemos absolutamente nada, que no hay ni personas, que no hay nadie”, mencionó el titular de SSP.

Barrón Valdez indicó que, tras realizar las labores preliminares, la Unidad Investigadora asumió el control del lugar y llevó a cabo las periciales correspondientes.

Al tratarse de una investigación en curso, toda la información se encuentra reservada para no entorpecer el proceso de investigación

El funcionario subrayó que cualquier homicidio es atendido con la misma importancia, sin importar si ocurre en el Centro, en la periferia o en la zona urbana de Mazatlán.

En todos los casos, el protocolo de actuación es el mismo y se enfoca en la protección del lugar de intervención y en la búsqueda de información para esclarecer los hechos.

“Causa alerta para nosotros en cualquier lugar, independientemente que sea en el centro, que sea en la periferia, que sea en la zona urbana, nosotros también estamos atentos a la importancia, no estamos atentos a ningún evento, no porque haya sido en el centro tiene más importancia que si hubiese sido en la periferia o en una parte de la zona urbana”, dijo.

A reportar al 911 cualquier actividad sospechosa o presencia de desconocidos

La SSP reiteró su recomendación a la ciudadanía de reportar cualquier actividad sospechosa o la presencia de personas desconocidas a través del número de emergencias 911.

Aseguran que estos llamados de alerta son clave para la rápida intervención de las autoridades y la prevención de posibles incidentes.

Finalmente, Barrón Valdez destacó que, aunque en muchos casos logran obtener información relevante de testigos, en esta ocasión no hubo datos que pudieran ser proporcionados sobre vehículos o personas involucradas.

Por ello, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana para lograr avances en la investigación.

El secretario se reservó el dato de mujer y quién alertó a las autoridades reportando la emergencia.