Asesinatos como el de la madrugada en Mazatlán manchan la imagen del Municipio, reconoce Alcalde

MAZATLÁN._ Los asesinatos que se presentaron hoy por la madrugada en Mazatlán, manchan la imagen del Municipio, reconoció Édgar Augusto González Zataráin, Presidente del puerto.

El Alcalde mencionó que si bien las personas ultimadas al parecer no eran de Mazatlán y posiblemente se trate de personas perseguidas por la justicia, no es justificación para que sucedan esos actos en la ciudad, sobre todo en una zona turística.

“Fíjate que casos así no se justifican, son casos de personas ajenas a Mazatlán, creo que los otros también eran de Tijuana (se presentó el asesinato de dos personas en el malecón hace semanas cuando fue nombrado como Alcalde) son casos ‘raros’, pero que finalmente manchan la imagen, no podemos mandar esa señal, entonces sí preocupa”, mencionó.

“Lógicamente que se está tratando de mejorar la situación, en reforzar la seguridad, que son hechos de pronto inevitables, pero que haremos lo mejor posible para que las cosas caminen mucho mejor”, añadió,

González Zataráin recalcó que el hecho de que asesinen a una persona buscada por la justicia, como se lo han publicado algunos medios de comunicación, no es algo que justifique lo sucedido y es algo que le preocupa.

“Claro que es preocupante, a ver, yo creo que sea de donde sea, vengan de donde vengan, es un hecho que no podemos decir nosotros ‘ah porque era delincuente ya se justifica’, no, no se justifica...este tema lo trae tanto el secretario de Seguridad Pública del Estado como el secretario de aquí en Mazatlán, ellos creo que tienen reunión para ese tema”.

–¿Esperan un recrudecimiento de la violencia?

Espero que no, no espero eso, ni quiero ni deseo que eso pueda suceder.