“En mi infancia la alegría de abrir los regalos cuando llegaba Santa Clos, yo siempre me dormía temprano y me levantaba después de las 12 a abrir mis regalos y en ese momento me ponía a jugar”, recordó.

Respecto a los regalos que más le gustaba pedir, Ana dijo que pedía siempre una Barbie y siempre le llegaba.

“A Santa Clos le pedía siempre una cajita de Barbie y siempre me llegaba lo mismo”, dijo.