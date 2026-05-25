$!Asilo de ancianos de Mazatlán esperan donaciones de material de limpieza, pañales y carne

La crisis económica de Sinaloa y de Mazatlán impacta al Asilo de ancianos porque los donativos en efectivo y especie han bajado y han tenido que pedir públicamente a la ciudadanía el apoyo, expresó Sor Inés Quintana, directora del sitio. “Hemos estado solicitando a la ciudadanía, porque usted sabe que en estos momentos, es difícil, estamos viviendo un momento económicamente muy, muy difícil. De hecho, muchos trabajos están suspendidos, entonces eso afecta también en nuestra institución. Porque tenemos abuelos que dependen absolutamente de nosotros”, indicó. En entrevista, narró cómo en este año no alcanza el material de limpieza tanto para el albergue como para los 3 o 4 pañales que a diario usa cada uno de los 30 integrantes de la tercera edad. Pero, además citó que uno de los gastos más fuertes que enfrentan es el pago de la nómina de 16 empleados que atienden a los asilados, además del recibo de luz y agua, así como el material de limpieza y de pañales.





“Algunos tienen algún familiar que nos apoye, que nos apoya con una pequeña cota, pero no satisface las necesidades porque los recursos del dinero que ingresan al asilo, se ocupan en el salario del que trabaja”. “Tenemos muchas personas al servicio de ellos. Entonces, ese dinero se va en pagar salarios, en la electricidad, ahora con el calor se consume tanta, tanta luz. Este, el agua, todas esas cosas. Entonces, nos quedamos desprovistas para comprar lo de consumo diario, como son los productos de limpieza que nos están haciendo falta”, agregó. Especificó el llamado a la población, asociaciones civiles o empresas a donar pañales para los abuelos: “Porque haciendo las cuentas, con 30 abuelos que tenemos, digamos que unos, 17 o 15 abuelos consumen tres pañales al día, imagínese a la semana”.



