Ante el comunicado emitido por la IAP Parque Natural Faro Mazatlán este domingo, en el cual informó que a partir del martes 18 de junio se deslinda de la salvaguarda de las instalaciones de el Cerro del Crestón en donde se ubica El Faro, el Alcalde Edgar González Zatarain señaló, que en este caso la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán debe hacerse cargo de inmediato.

“Asipona tendrá que hacerse cargo de eso, responsable de todo lo que ellos hacían, esas labores de limpieza, de vigilancia, de sostenimiento, de mantenimiento. Lógico si el Municipio fuera el responsable, pues el Municipio se haría cargo”, precisó.

Mencionó que la decisión no fue sorpresiva para él, debido a que desde que se dio el cierre del Puente de Cristal, ha mantenido reuniones tanto con el patronato de la IAP como con Manuel Rivera, su representante legal e incluso el sábado pasado Rivera se presentó buscando realizar la entrega de las instalaciones al Gobierno Municipal.

“Ellos buscaban entregarle al Municipio. Nosotros dijimos ‘no podemos recibirles porque no es propiedad del Municipio, es de Asipona. Tienen razón en lo que están buscando, que es obviamente entregar, porque la responsabilidad como ya están fuera y no están operando, tiene un costo en la limpieza, el mantenimiento, la vigilancia, todo lo que conlleva sostener que El Faro no decaiga”, expuso.

“Ellos ya no tienen ingresos, ya no tienen entrada de recursos porque no está operando el puente, que era de donde tenían los ingresos para sostener personal. Me atrevo a decirlo, pero son cerca de 70 trabajadores que tenían ellos ahí, es mucho personal y las últimas quincenas que no estuvieron laborando les siguieron pagando”, agregó.

González Zatarain comentó que al no llegar a buenos acuerdos con Asipona y al no contar con recursos, el patronato de El Faro tomó una buena decisión al soltar la responsabilidad y anunciarlo públicamente para deslindarse ante la sociedad, pues legalmente no existe nada que les impida hacerlo.

“Hacerlo público es bueno, para que luego no se diga ‘oye qué pasó, por qué ahora se está deteriorando equis cosa, por qué no está limpio, por qué no está esto’, porque a partir de esa fecha pues ellos ya no pueden sostener la nómina y hay que hacerlo público para que también ellos socialmente no tengan una responsabilidad, legalmente no la tienen en el momento en que ellos se salen y van y entregan a Asipona”.

“Entregar significa pues ya la responsabilidad porque recursos no tienen y no tienen porque se lo han ido comiendo con las quincenas de los trabajadores y las liquidaciones porque tuvieron que liquidar. Creo que todavía le falta algunos trabajadores por liquidar, eso es lo que me decía el abogado”, agregó.