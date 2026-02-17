$!Asisten más de 480 mil personas al segundo y último desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

Más de 480 mil personas asisten la tarde noche de este martes al segundo y último desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”.
Los miles de asistentes se encuentran por la Avenida del Mar y los paseos Claussen y Olas Altas disfrutando del paso de 32 carros alegóricos y 23 comparsas, así como de la música de bandas de música sinaloense.
La 128 edición del Carnaval de Mazatlán se realiza del 12 al 17 de febrero y de él se espera una derrama económica de 1 mil 200 millones de pesos.
Para la vigilancia de estas fiestas se implementó un operativo de seguridad con la participación de 3 mil elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de auxilio y rescate.
La fiesta continúa en el Paseo Olas Altas.