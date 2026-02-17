$!Asisten más de 480 mil personas al segundo y último desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

Más de 480 mil personas asisten la tarde noche de este martes al segundo y último desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”.

Los miles de asistentes se encuentran por la Avenida del Mar y los paseos Claussen y Olas Altas disfrutando del paso de 32 carros alegóricos y 23 comparsas, así como de la música de bandas de música sinaloense.