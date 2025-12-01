Asociación Civil México Tiene Vida busca convertirse en partido político para elecciones de 2027

La Asociación Civil México Tiene Vida trabaja en reunir los requisitos para obtener su registro como partido político y ser una nueva opción para la ciudadanía en las elecciones federales del 2027, dio a conocer su coordinador en Sinaloa, Jorge Abel López Sánchez.

Agregó que el sábado anterior se realizaron las asambleas en los Distritos Electorales 01 y 06, con sede en este puerto y se contempla que para fines de diciembre se lleven ya 200 asambleas distritales y en enero el restante que pueden ser entre 50 y 100 más, porque la meta es realizar asambleas en más del 80 por ciento de los 300 Distritos Electorales del País.

”Esa es la capacidad y la fuerza que tiene esta Asociación Civil para que en dos meses poder concluir la realización de las 250 a 300 asambleas distritales, el presidente de esta asociación civil es un empresario de Monterrey que formó un partido político estatal en Nuevo León que se llama Vida y que su primera incursión en política fue en el 2024 logrando el porcentaje que corresponde por ley para mantener el registro y tiene regidores en los ayuntamientos del estado de Nuevo León”, añadió López Sánchez.

”Su nombre es Jaime Ochoa Hernández y él proyectó desde hace algunos meses impulsar este proyecto nacional de la creación del partido político México Tiene Vida”.

En conferencia de prensa, el ex Alcalde de Mazatlán, ex Diputado local y federal y ex Senador de la República por el PRI, entre otros cargos, agregó que en su caso se incorporó a este proyecto hace unos tres a cuatro meses en la Coordinación Nacional de Asambleas y en la Coordinación de Sinaloa desde hace tres meses para operar una asamblea estatal, pues inicialmente iban a realizar asambleas estatales, la de este estado se iba llevar a cabo en Mazatlán.

Posteriormente se cambió el procedimiento para realizar asambleas distritales para lograr el objetivo con mayor fluidez y sobre todo demostrar presencia y participación de estructuras en cada distrito del país, continuó en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Jorge Haro y Melania Gómez, así como consejeros nacionales de dicho proyecto.

”Con el inicio de las dos asambleas distritales realizadas el sábado aquí en Mazatlán con cabecera en los Distritos 01 y 06 con un éxito total de asistencia, presencia y participación, motivación, entusiasmo a la gente inicia la realización de las 7 asambleas distritales (en Sinaloa, este sábado viene la asamblea Distrital del 05 en Culiacán, el Sábado 13 viene el Distrito 07 de Culiacán, el Sábado 20 viene Los Mochis y el 21 Navolato y todavía definimos esta semana la fecha de la realización del Distrito 04 con cabecera en Guasave”, expresó.

El ex Alcalde de Mazatlán reiteró que la idea es que para el 21 de diciembre ya se habrán realizado las 7 asambleas distritales en Sinaloa.

”Con ésto yo les expreso a todos y a la sociedad en Sinaloa que sin duda ha empezado una nueva ruta para México, escribir una nueva historia, escribir una nueva revolución de pensamiento y de acción ciudadana que trascienda tiempos, hay una visión distinta de futuro en quienes vamos a promover, integrar este nuevo partido político México Tiene Vida”, recalcó.

”La lealtad a los principios y valores no tiene colores ni siglas partidistas, todo principio tiene un fin, nada es eterno, no aferrarse a lo que no cambia y no se transforma es un error, nada permanece por siempre, todo cambia, el nacimiento de algo nuevo y diferente es una verdadera esperanza para los ciudadanos”.

Dijo que México Tiene Vida, Asociación Civil es un proyecto político basado en valores, principios e integridad, defiende la vida y la integridad de todos, la dignidad de todos, se busca construir los pilares fundamentales que sostendrán a la nueva República y el nacimiento de una generación de ciudadanos comprometidos con el bien y con México, el propósito es fortalecer valores y principios de los ciudadanos para que puedan construir una sociedad diferente.

”Eso es lo fundamental y a eso le estamos apostando, pero fundamentalmente le estamos apostando a un despertar ciudadano, a la participación muy clara y directa de la sociedad, que los ciudadanos se manifiesten y sobre todo que los ciudadanos expresen de manera clara y libre lo que se percibe, lo que se siente y lo que existe en nuestro país”, recalcó López Sánchez, quien dijo que aunque no renunció al PRI que le dio todo, al afiliarse a México Tiene Vida por ley deja de ser militante del partido tricolor, pues lo que cuenta es al último instituto político que se afilie una persona.

También manifestó que el despertar ciudadano obliga a actuar, a no quedarse callados,

a no estar el silencio ante lo que se vive y se enfrenta cada día en las ciudades, municipios, estados y país, y levantar la voz son duda conlleva riesgos, sin embargo, el silencio los hace cómplices, por lo que lo importante es que los ciudadanos se manifiesten, participen y sobre todo que México tenga esperanza de una mejor vida y que haya paz.

Precisó que se tiene hasta el 30 de enero próximo para realizar por lo menos 200 asambleas distritales en los 300 municipios que tiene el país o 20 asambleas estatales de los 32 de la República Mexicana, y en este caso decidieron las distritales, mientras que el otro requisito que se tienen que cumplir es afiliar para antes del 28 de febrero del 2026 a 256 mil 30 ciudadanos y en su momento el Instituto Nacional Electoral calificará qué agrupaciones reunieron los requisitos para obtener su registro como partido.

Enfatizó que en México Tiene Vida se trabaja para obtener el registro y participar en las elecciones federales del 2027 postulando candidato a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales que se renovarán, así como a las diputaciones federales, presidencias municipales y regidurías.