$!Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Mazatlán tiene nuevas oficinas

MAZATLÁN._ Con el fin de consolidar un espacio que pueda ser hogar de trabajo para todo su consejo directivo, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Mazatlán, Sinaloa, llevaron a cabo la inauguración de sus nuevas oficinas este lunes con una ceremonia de corte de listón. La apertura de oficinas por parte del Colegio de Contadores se celebró en el marco de su aniversario 39, por lo que el acto contó con la presencia de grandes invitados especiales, tales como Salvador Villegas, fundador del Colegio, y Francis Cazares, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán. María Teresa De la Paz Rosales, presidenta del Colegio Profesional en Mazatlán, agradeció a todos los colegas, socios, invitados y miembros del consejo ejecutivo por poner su granito de arena en la inauguración del recinto, pues afirma que seguirá siendo un lugar para trabajar, aprender y también capacitar a las nuevas generaciones.









“Estamos muy contentos. Yo como presidenta del Consejo Directivo 2024-2025, me toca el honor de ser quien inaugure, pero esto es un trabajo colaborativo que se ha venido trabajando durante 39 años. No es un trabajo solamente mío. Entonces, decirles que aquí está la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, con un espacio para todos y cada uno de los contadores que deseen afiliarse, así como para los jóvenes estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública”, señaló De la Paz Rosales. “Este es un hogar donde ha habido muchas ideas y seguiremos trabajando porque haya nuevos proyectos; un lugar donde tomamos decisiones, donde tenemos proyectos, donde salen ideas innovadoras, pero sobre todo fincamos sueños que surgieron hace 39 años”, añadió.









Después de emotivas palabras por parte algunos ex Presidentes de la Asociación, invitados y socios del Colegio, se llevó a cabo el corte de listón a las 17:36 horas de este lunes 11 de agoto; para dar paso a la entrada de los mariachis, quienes amenizaron la celebración y tocaran canciones regionales. Posteriormente se realizó una oración y una bendición de las nuevas oficinas, para culminar el evento con un brindis de todos los presentes, así como un pequeño convivio con bebidas y alimentos. Por supuesto no pudieron faltar las fotos del recuerdo entre colegas y amigos para mantener vivo el momento.





