Aspiran a convertir a Mazatlán en un set cinematográfico

Mazatlán podría ser un set cinematográfico del Pacífico mexicano.

El presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex, Guillermo Zerecero Velo, adelantó que el proyecto de la formación de una Comisión de Filmaciones en Mazatlán ya lo tiene en la mesa la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, para impulsarlo.

Explicó de la propuesta de la Comisión de Filmaciones ya tiene años atrás buscando concretarse.

Y por la importancia de aprovechar los escenarios de Mazatlán, podría detonarse un nuevo segmento vocacional y turístico local e internacional.

“Ya estamos trabajando en ella. están varios proyectos. Sí, la Comisión de Filmaciones inclusive lo hablamos con la Secretaria de Turismo federal, le pedimos un espacio en la Feria de Turismo de 2026 y nos dijo que comenzáramos para promover allá la Comisión de Filmaciones de Mazatlán”, dijo Zerecero Velo.

El directivo de Coparmex adelantó que ya está buscando a los expertos.

“Estamos hablando con cineastas, con productores, la idea es promover a Mazatlán y al sur de Sinaloa como un set natural para producciones. Todo esto es para agregarle valor a la ciudad”.

Además, propuso que definitivamente esta nueva vocación podrá generar noticias buenas para Mazatlán y desarrollo económico a partir de este segmento que se atraerá de la industria de la cinematografía, artistas y todo lo que les rodea.

En Durango existe un historial atractivo y ya es considerado un set para filmaciones del oeste por sus escenarios y por ofrecer paisajes de la sierra. De igual manera, Mazatlán cuenta con renovado Centro Histórico, playas, pueblos señoriales y escenarios muy atractivos.

Agregó que todo relacionado con la actividad turística, como parte de los proyectos, son las que vieron con la Secretaria de Turismo federal y que le gustaron mucho y quiere hacer equipo con Mazatlán.

En la reunión, expuso que el empresario Ernesto Coppel Kelly, como buen vendedor, sabe cómo vender sus productos y Mazatlán es uno de ellos.

“Ernesto hizo clic de inmediato con la Secretaria Josefina y le dijo a Ernesto que van a trabajar juntos por Mazatlán y esos proyectos que se le presenteron los va a acompañar y buscar como sí se logren”, indicó Zerecero Velo.

Confió que tras presentarle el proyecto de la Comisión de Filmaciones y sus beneficios para el destino a la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa, se va a sumar.

“Sé que se va a sumar también, porque al final de cuentas los ciudadanos estamos aquí para trabajar para hacer equipo y nosotros siempre estamos aquí como ciudadanos de tiempo completo y vamos a hacer equipo siempre con esta administración como lo hicimos con las anteriores y lo vamos a hacer con las que vengan porque es la obligación del ciudadano, trabajar por su ciudad”.