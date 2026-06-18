$!Asume el General Alejandro Vargas González Comandancia de la Tercera Región Militar

Con la presencia de mandos militares de Sinaloa y Durango, el General de División de Estado Mayor Alejandro Vargas González tomó posesión como nuevo Comandante de la III Región Militar, en una ceremonia protocolaria celebrada en Mazatlán este jueves 18 de junio en el Campo Militar 9-B “General Benjamín Gil”. En un evento que marcó el relevo del General Héctor Ávila Alcocer al frente de esta región estratégica del Ejército Mexicano, Vargas González asumió este miércoles la Comandancia de esta Región Militar, con jurisdicción en Sinaloa y Durango, por lo que el relevo representa uno de los movimientos más importantes dentro de la estructura de mando de la Secretaría de la Defensa Nacional en el noroeste del País.





Durante la ceremonia se dio lectura a la Orden Extraordinaria emitida por el Cuartel General de la Tercera Región Militar, en la que se informó al personal militar que, con fecha 16 de junio de 2026, Alejandro Vargas González fue designado como nuevo Comandante de este mando territorial. Como parte del acto se realizaron los protocolos establecidos en el Reglamento del Ceremonial Militar, incluyendo la toma de protesta de ley y la protesta de bandera, así como también se dio lectura a la disposición emitida por la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la cual se ordenó reconocer oficialmente al General Vargas González como comandante de la Tercera Región Militar. El Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional le dio posesión formal del mando, acto mediante el cual quedó investido de la autoridad correspondiente para dirigir las operaciones, actividades y estrategias militares en la región. Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la presentación de los generales y coroneles que se desempeñan como jefes regionales y comandantes de zona militar en Sinaloa y Durango, quienes acudieron para ponerse a las órdenes del nuevo comandante y refrendar la estructura jerárquica de la institución.





La ceremonia contó con la participación de mandos militares de distintas corporaciones y unidades adscritas a la región, quienes atestiguaron el relevo y expresaron su respaldo al nuevo Comandante, así como se reiteró el compromiso institucional de continuar trabajando bajo los principios de disciplina, lealtad, responsabilidad y honestidad en beneficio de la sociedad. En el mensaje difundido por el Cuartel General de la Tercera Región Militar, el personal militar expresó una cordial bienvenida a Vargas González y destacó la importancia de mantener la coordinación y el esfuerzo conjunto para garantizar el cumplimiento de las misiones encomendadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con una amplia trayectoria militar Alejandro Vargas González nació el 18 de octubre de 1966 en San Salvador Atenco, Estado de México, ingresando al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el 1 de septiembre de 1982, por lo que acumula 44 años de servicio ininterrumpido dentro de las Fuerzas Armadas. Es egresado del Heroico Colegio Militar como oficial del arma de Artillería y cuenta con una sólida formación académica y profesional.





Entre sus estudios destacan el Curso de Mando y Estado Mayor General y el Curso Superior de Guerra en la Escuela Superior de Guerra, además de una Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional cursada en el Colegio de Defensa Nacional. Su preparación también incluye diplomados en Economía, Política y Gobierno impartidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como estudios sobre las relaciones exteriores de México realizados en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A nivel internacional participó en diversos cursos relacionados con operaciones de mantenimiento de la paz organizados por la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno de Canadá y fuerzas armadas del Reino Unido.

Experiencia de mando A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos estratégicos dentro de la estructura militar mexicana. Fue jefe de diversas secciones de Estado Mayor en zonas y regiones militares, subjefe de Estado Mayor de brigadas de infantería y comandante de regimientos mecanizados. También fungió como director del Centro de Adiestramiento Regional de las Quinta y Once Regiones Militares, jefe de Estado Mayor de la XII Región Militar con sede en Irapuato, Guanajuato, y director general dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.



