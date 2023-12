El pasado mes de mayo, el Alcalde Édgar González Zatarain, aprovechando la visita a Mazatlán del Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, gestionó un recurso para dar mantenimiento a los monumentos ubicados en la zona turística que se encuentran deteriorados por el óxido, la salinidad, la humedad y el vandalismo, sin embargo, optó por no esperar respuesta positiva y tomar la responsabilidad a través de la Dirección de Obras Públicas.

“Ellos aducen que no tienen recurso específico para eso, promovieron el (monumento) de los Beatles y pues ahí lo dejaron, finalmente cargó el municipio con ese monumento, no Turismo Federal, ese monumento no lo puso Turismo Federal, lo puso el Municipio, en su momento era otro Alcalde”, señaló.

“Hoy nosotros con el tema de mantenimiento y esperarnos a ver si te dan algo, pues es tenerlos ahí en mal estado, entonces no, nos pusimos mejor de una vez a reparar todo esto, vamos a continuar también con el embellecimiento del Malecón donde faltan palmeras”, añadió.

De esta manera, dio inició a una jornada de rescate de estos paradores emblemáticos de la franja costera, entre estos la Mujer Mazatleca, la Reina de los Mares, el Monumento a la Continuidad de la Vida, el Monumento al Pescador, el Monumento a la Familia y la Perla del Pacifico, además del embellecimiento de la glorieta en la avenida Carlos Canseco, el pintado de la ciclovía del Malecón y la plantación de palmeras.

“Todos los gastos de los monumentos los estamos cubriendo, algunos van desde los 200 hasta los 400 mil pesos, varía porque nos hace una cotización por monumento, en total se van a gastar, con todo y el que va a llevar mucho, que va a llevar más recursos es el del Monumento al Pescador y el de Continuidad de la Vida, sin esos todos los demás es un promedio de 3 millones de pesos”, mencionó.

González Zataráin destacó que el objetivo es dar rehabilitación a los monumentos y dejarlos en condiciones para que estos trabajos sean duraderos y de esa manera evitar gastos constantes en mantenimiento.





La Reina de los Mares

El Monumento de la Reina de los Mares es la figura de una sirena de bronce postrada sobre las rocas en una extensión de camino en la Explanada Sánchez Taboada, se hace acompañar de un pequeño niño y juntos dan la bienvenida a los pescadores locales y a todos aquellos viajeros del mar que arriban a Mazatlán.

Después de años de abandono donde la sal del mar la deterioró y el vandalismo la dejó mutilada, fue trasladada al taller de un escultor en Guadalajara, en donde será restaurada en su totalidad, esperando este de regreso a su sitio habitual a mediados de enero.