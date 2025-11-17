$!Asume Gabriel Moreno el cargo de coordinador de Socorros en Cruz Roja Delegación Mazatlán

El acto tuvo lugar en la sala de juntas de Cruz Roja Mexicana Mazatlán, contando con la presencia de la directora local administrativa, Elizabeth Sánchez Carrillo y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez; además del personal operativo, administrativo y de coordinaciones.

La Delegación mazatleca de la Cruz Roja realizó el nombramiento oficial de Gabriel Moreno Ramírez como nuevo coordinador de Socorros, cargo que desempeñará en relevo de Abimelec Gómez Sánchez, quien lideró el área por cuatro años.

Autoridades de Cruz Roja destacaron la gran gestión de Gómez en la Coordinación de Socorros, donde mostró compromiso en brindar atención prehospitalaria a quienes más lo necesitan, operando siempre bajo principios de ética, respeto y profesionalismo.

Cabe mencionar que durante su periodo, Abimelec Gómez se caracterizó por la disposición constante para colaborar con otras instituciones, como Protección Civil y Bomberos de Mazatlán, con quienes en numerosas ocasiones se trabajó de manera conjunta para atender emergencias y desastres en beneficio de la ciudadanía.

Tras unas palabras de agradecimiento por parte del coordinador saliente, se procedió a la toma de protesta y entrega del documento oficial que acredita a Gabriel Moreno como nuevo responsable del área de Socorros. El joven dirigió un mensaje a los presentes, marcando así su bienvenida formal al cargo.

Por su parte, Moreno Ramírez llega para fortalecer el trabajo operativo de la Delegación Mazatlán, pues cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, principalmente en la Delegación Guasave. Fue alumno de la carrera técnica en Urgencias Médicas, y posteriormente se incorporó como radiooperador.

En 2019 obtuvo la certificación como TUM Intermedio, para después desempeñarse como paramédico remunerado y ascender a jefe de turno. De 2022 a 2025, ocupó el puesto de coordinador de Capacitación; mientras que además cuenta con formación como Ingeniero Industrial.