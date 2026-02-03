$!Asume General Ávila Alcocer mando de Tercera Región Militar y rinde protesta de Bandera

El General de División de Estado Mayor, Héctor Ávila Alcocer, asumió el mando como Comandante de la Tercera Región Militar y rindió protesta de Bandera la tarde de este martes en un evento en la explanada del Octavo Batallón de Infantería, en este puerto. Correspondió al Comandante del Ejército Mexicano, General de División de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, dar posesión del cargo y tomar protesta de Bandera al General Ávila Alcocer, quien con fecha del 1 de febrero del presente año causó alta como Comandante de la Tercera Región Militar que comprende los estados de Sinaloa y Durango.









“Este acto reviste un alto honor y compromiso institucional, hace patente la acción del Alto Mando para dar continuidad a la consecución de los objetivos trazados, representa la atribución fundamental de la conducción de las tropas, fortaleciendo las estrategias, la operatividad y las líneas de acción emanadas de la superioridad para el cumplimiento de las misiones asignadas”, dijo el Capitán Segundo de Transmisiones. Rey Peña Flores, al leer la orden extraordinaria de este nombramiento ante generales, jefes, oficiales y tropa, así como invitados. “Estamos seguros que bajo su digno mando el trabajo puntual y coordinado que se ha venido realizando con las tres autoridades de los niveles de Gobierno y con la Guardia Nacional en los estados de Sinaloa y Durango proseguirá impulsando una mayor seguridad y el bienestar a nuestra población, compromiso innegable del esfuerzo que día a día realizan los soldados de la República de manera incansable”. En el evento al que asistió el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya e integrantes de su gabinete, así como la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario General de Gobierno de Durango, Héctor Eduardo Vela Valenzuela, se dio a conocer que Ávila Alcocer es originario de Comalcalco, Tabasco, donde nació el 9 de marzo de 1964 y causó alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el 1 de septiembre de 1979, por lo que cuenta con 46 años de servicio ininterrumpidos.







Egresó como Oficial del Arma de Artillería del Heroico Colegio Militar, realizó la Licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra adquiriendo la especialidad de Estado Mayor, realizó el Curso de Adiestramiento Especializado para Instructores de Fuerzas Especiales en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México. Además realizó el Curso Superior de Guerra en la Escuela Superior de Guerra; cursó la Maestría en Administración en la Universidad del Valle de México y la Maestría en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública.







También realizó el Curso Avanzado para Oficiales de Artillería de campaña en el Fuerte Sill, Oklahoma del Ejército de los Estados Unidos de América; Curso de Instructores en Técnicas y Tácticas de Fuerzas Especiales Antinarcóticos en fuertes del Ejército de Estados Unidos de América y la Maestría de Análisis Estratégico en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos de América. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran la Subdirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán Sinaloa, comandante de la 40 Zona Militar en Guerrero Negro, Baja California Sur; 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán y ha sido Director de la Escuela Superior de Guerra, entre otros cargos. Tras la asunción del mando y toma de protesta de Bandera, los comandantes de las diferentes áreas de labores de la Tercera Región Militar se presentaron uno a uno ante el nuevo Comandante de este mando militar.







