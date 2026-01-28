$!Asume Georgina Lizárraga la presidencia del Colegio de Psicólogos de Mazatlán

MAZATLÁN._ En un acto solemne que reunió a integrantes del gremio, autoridades académicas y representantes de instituciones aliadas, tuvo lugar la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Colegio de Psicólogos de Mazatlán A.C., que será presidida por la doctora Georgina Lizárraga Salazar, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida institucional de este organismo colegiado. Durante la ceremonia, el presidente saliente, Sergio Peña Chavira, fue el encargado de tomar protesta a la nueva mesa directiva, acto que formalizó el inicio de la nueva administración. Al asumir la presidencia, Lizárraga Salazar expresó que presidir el Colegio de Psicólogos de Mazatlán representa un compromiso que exige responsabilidad, ética profesional y una clara vocación social.

En ese sentido, afirmó que el nuevo comité ejecutivo trabajará de manera colegiada, transparente y cercana a las necesidades del gremio, impulsando acciones orientadas a sectores como la profesionalización, la vinculación interinstitucional y el fortalecimiento del posicionamiento social de la psicología. “Asumo la presidencia del Colegio de Psicólogos de Mazatlán con un profundo sentido de responsabilidad y con la convicción de que la psicología exige hoy compromiso ético y vocación social, por lo que este colegio seguirá siendo un espacio de unidad y diálogo, al servicio no solo de nuestros agremiados, sino también de la sociedad mazatleca”, comentó. “Agradezco la confianza de los asociados, por lo que seguiremos trabajando para fortalecer la psicología como una disciplina fundamental para el bienestar social”.

Por su parte, Peña Chavira realizó la entrega formal de la presidencia destacando que este relevo representa el cierre de un ciclo caracterizado por el trabajo colectivo, la consolidación del colegio y el fortalecimiento del ejercicio profesional de la psicología en el puerto. Expresó además su agradecimiento a los integrantes del comité ejecutivo saliente, así como a los agremiados del colegio, a quienes reconoció como pieza clave para alcanzar los logros obtenidos durante los dos años de su gestión. “Entregar la presidencia de nuestro colegio no es solo un cambio de liderazgo, es el cierre de un ciclo lleno de aprendizajes, retos y logros construidos de manera colectiva. Cada avance que tuvimos fue posible gracias al compromiso, la pasión y el trabajo de quienes integramos esta gran familia de profesionales de la psicología”, comentó. Asimismo, destacó que uno de los principales objetivos de su administración fue fortalecer la integración gremial y fomentar el sentido de pertenencia entre los psicólogos, dejando al Colegio de Psicólogos de Mazatlán como un referente de salud mental en Sinaloa, con presencia en distintos municipios del estado, lo que refleja su crecimiento y consolidación. “Dejamos un colegio fortalecido, con bases sólidas y una comunidad comprometida, por lo que confío plenamente en la capacidad y visión de la nueva Mesa Directiva”.