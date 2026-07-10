$!Asume Jesús Enrique Alcaraz Rendón presidencia del Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Camberos’ en Mazatlán

Con miras a generar una innovación jurídica en la institución, el Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Camberos” tomó protesta al nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2028, el cual será presidido por Jesús Enrique Alcaraz Rendón como nuevo presidente, en sustitución de Jesús Antonio Castillo Lizárraga.
La ceremonia se llevó a cabo este viernes en presencia de miembros del colegio, personalidades jurídicas e invitados especiales, quienes reconocieron la labor de los defensores y desearon suerte a la nueva junta directiva de cara a los retos por venir en los siguientes dos años.
Acompañando a Jesús Alcaraz Rendón en el cargo, también rindieron protesta Salvador Alcaraz Manjarrez como vicepresidente; David Aguirre como secretario; Martha Karina Aguirre Osuna como Tesorera; Carlos Martín Velarde como secretario suplente; Lino Ramírez como tesorero suplente.
Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado del Sinaloa, fue el encargado de hacer la toma de protesta a la nueva junta directiva, no sin antes recalcar el apoyo de parte de las instituciones y el compromiso de seguir trabajando de la mano con los abogados.
Juan Zambada Coronel, Subsecretario de asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, expresó unas palabras de felicitaciones para el nuevo dirigente; mientras que Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, recordó los principios básicos a seguir para fomentar el trabajo honesto dentro de los gremios.
Asimismo, el presidente saliente, Jesús Antonio Castillo Lizárraga (2022-2024 y 2024-2026), recibió una reconocimiento de parte de Alcaraz Rendón, agradeciendo lo logrado durante su gestión.
Además de señalar los retos que se vienen a partir de ahora y los puntos a trabajar con todos los litigantes.
“La verdad me siento muy contento, es una experiencia muy bonita llegar a ser presidente de un colegio, representar al gremio de abogados y concretar el acercamiento con las autoridades. Afortunadamente nuestro anterior presidente, vino a unir al gremio y queremos continuar con la cuestión de la unidad, de los cursos y trabajar en todo lo que es la innovación jurídica”, dijo Alcaraz Rendón.
“Tenemos que estar y cubrir con toda esa etapa para poder llegar y ser los mejores abogados. También vamos a ocupar aquí todo el apoyo del gremio de abogados, para el efecto también de que siga ese acercamiento con las autoridades de los tres órganos de gobierno”, agregó.
Tras cumplir con los nombramientos de los miembros de las comisiones adjuntas a la junta directiva, los abogados del colegio se tomaron la foto del recuerdo y dieron por concluida la ceremonia antes de degustar un desayuno y presenciar la presentación artística del mariachi en vivo.