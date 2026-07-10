$!Asume Jesús Enrique Alcaraz Rendón presidencia del Colegio de Abogados ‘Marco Antonio Arroyo Camberos’ en Mazatlán

Con miras a generar una innovación jurídica en la institución, el Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Camberos” tomó protesta al nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2028, el cual será presidido por Jesús Enrique Alcaraz Rendón como nuevo presidente, en sustitución de Jesús Antonio Castillo Lizárraga.

La ceremonia se llevó a cabo este viernes en presencia de miembros del colegio, personalidades jurídicas e invitados especiales, quienes reconocieron la labor de los defensores y desearon suerte a la nueva junta directiva de cara a los retos por venir en los siguientes dos años.

Acompañando a Jesús Alcaraz Rendón en el cargo, también rindieron protesta Salvador Alcaraz Manjarrez como vicepresidente; David Aguirre como secretario; Martha Karina Aguirre Osuna como Tesorera; Carlos Martín Velarde como secretario suplente; Lino Ramírez como tesorero suplente.

Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado del Sinaloa, fue el encargado de hacer la toma de protesta a la nueva junta directiva, no sin antes recalcar el apoyo de parte de las instituciones y el compromiso de seguir trabajando de la mano con los abogados.