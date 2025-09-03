$!Asume Jorge Ibarra Escobar secretariado en Consejo de Seguridad en Mazatlán

Jorge Ibarra Escobar asumió el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán ante la renuncia voluntaria de Eduardo Dávalos. Ibarra Escobar surgió de la terna propuesta junto a Juan José Ahumada Morales y Reyes Osuna Díaz, planteada previamente por el Secretario de Seguridad Jaime Othoniel Barrón Valdez.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez leyó la designación de Ibarra Escobar y le tomó la protesta así como a siete integrantes más del nuevo consejo. ”Vamos a encarar las causas de lo que acontece en el clima de inseguridad y el que Mazatlán se está colocando a la vanguardia en desarrollo y atracción de inversiones, como el gasoducto, la nueva planta de CFE y el tren que generarán un efecto de arrastre y que se están dando en la administración de la Presidenta de la cuarta transformación”, expresó Ibarra Escobar. Se dijo inspirado para trabajar en este nuevo equipo al frente del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Como nuevos consejeros fueron integrados José Ramón Manguart Sánchez y Sergio Romero Barrera, representando al sector empresarial del ramo hotelero. En cinco puntos marcados en el orden del día, se llevó a cabo la designación del nuevo Secretario Ejecutivo. Acudieron los regidores de la Comisión de Seguridad del cabildo, representantes de las corporaciones civiles, militares, navales y educativas como parte del consejo a la primera sesión realizada a nueve meses de iniciada la actual administración municipal. Palacios Domínguez agradeció a Eduardo Dávalos su trabajo al frente del Secretariado y dio la bienvenida a Ibarra Escobar para trabajar conjuntamente por la atención a las causas que generan el clima actual.