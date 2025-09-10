Mazatlán
|
Toma de protesta

Asume José Francisco Villegas López como nuevo titular de la Dirección de Operaciones de la SSPM de Mazatlán

Ante los hechos violentos en el puerto, la Alcaldesa se reunió con los secretarios del Ayuntamiento y de Seguridad Pública Municipal, Moisés Ríos Pérez y Jaime Othoniel Barrón Valdez, respectivamente; el titular de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, y el nuevo director de Operaciones de la Policía Preventiva y de Unidad de Vialidad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/09/2025 18:57
10/09/2025 18:57

MAZATLÁN._ José Francisco Villegas López rindió protesta ayer como el nuevo titular de la Dirección de Operaciones de la Policía Preventiva y de Unidad de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

A través de un comunicado, se informó que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, le tomó la protesta a Villegas López y lo exhortó a conducirse por el camino honorable de su cargo.

Este nombramiento se da en medio de los hechos violentos que siguen afectando a los mazatlecos y que se han recrudecido en los últimos días.

Este miércoles, la Alcaldesa se reunió con los secretarios del Ayuntamiento y de Seguridad Pública Municipal, Moisés Ríos Pérez y Jaime Othoniel Barrón Valdez, respectivamente; el titular de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, y el nuevo director de Operaciones de la Policía Preventiva y de Unidad de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José Francisco Villegas López; para continuar con las evaluaciones de la estrategia de seguridad.

Luego de la agenda de trabajo que sostuvo ayer en Culiacán y durante su encuentro con el General Guillermo Briseño Lobera, la Presidenta Estrella Palacios, transmitió el mensaje y dio la instrucción a su equipo para seguir trabajando de manera coordinada entre la Sedena y el Gobierno Municipal para que se prioricen las acciones preventivas y de reacción inmediata.

#Toma de Protesta
#SSPM
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube