Asume José Francisco Villegas López como nuevo titular de la Dirección de Operaciones de la SSPM de Mazatlán

MAZATLÁN._ José Francisco Villegas López rindió protesta ayer como el nuevo titular de la Dirección de Operaciones de la Policía Preventiva y de Unidad de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

A través de un comunicado, se informó que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, le tomó la protesta a Villegas López y lo exhortó a conducirse por el camino honorable de su cargo.

Este nombramiento se da en medio de los hechos violentos que siguen afectando a los mazatlecos y que se han recrudecido en los últimos días.

Este miércoles, la Alcaldesa se reunió con los secretarios del Ayuntamiento y de Seguridad Pública Municipal, Moisés Ríos Pérez y Jaime Othoniel Barrón Valdez, respectivamente; el titular de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, y el nuevo director de Operaciones de la Policía Preventiva y de Unidad de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José Francisco Villegas López; para continuar con las evaluaciones de la estrategia de seguridad.

Luego de la agenda de trabajo que sostuvo ayer en Culiacán y durante su encuentro con el General Guillermo Briseño Lobera, la Presidenta Estrella Palacios, transmitió el mensaje y dio la instrucción a su equipo para seguir trabajando de manera coordinada entre la Sedena y el Gobierno Municipal para que se prioricen las acciones preventivas y de reacción inmediata.