”Porque la mayoría de mujeres que viven en violencia es porque no tienen una forma de ganar ingresos y están ellas supeditadas a que un varón o a que alguien más esté aportando económicamente en sus casas, nosotras estamos listas para capacitar y acompañar a cualquier mujer que tenga una idea de negocio o que si ya lo tiene vaya acrecentando esa empresa, desde esta trinchera estaremos brindando todo ese acompañamiento”.

Además de Álvarez Tirado Bustamante en la presidencia, el nuevo Consejo Directivo de la Comisión de Mujeres Empresarias de la canaco Servytur Mazatlán está integrado por Carmen Julia Arámburo Zataráin como secretaria, Laura Patricia Díaz Aguilar como tesorera y Rocío Viridiana Martínez como vicepresidencia de mercadotecnia, entre otras.

En el evento realizado en el auditorio de la Canaco Servytur Mazatlán, su actual presidente dijo que para ella es un honor entregar la estafeta de la Comisión de Mujeres Empresarias a la maestra Paola Álvarez Tostado Bustamante.

”Creo que el legado que empezó hace 14 años ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo, somos mujeres y juntas hemos logrado grandes cosas, me gusta trabajar en equipo, yo les dije hace tiempo mi pasión son los números, cuando me puse a estudiar a mujeres que empoderan mujeres me dí cuenta que también era mi pasión”, expresó Cázarez Oliveros.