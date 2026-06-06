$!Asume Óscar Tirado la dirigencia del PAS en Mazatlán

Bajo el lema “Lo mejor para Mazatlán está por venir”, Óscar Tirado Tirado asumió este sábado la dirigencia del Partido Sinaloense en el municipio, prometiendo impulsar una política moderna y más cercana a la ciudadanía, con soluciones a las necesidades de todo sector. En una ceremonia en la que estuvieron presentes militantes e invitados especiales, el dirigente estatal del PAS, Robespierre Lizárraga Otero, tomó protesta a Tirado Tirado y a los integrantes del nuevo Comité Municipal, quienes asumieron el compromiso de fortalecer la presencia del partido en las colonias y crear vínculos con la sociedad. Durante su primer mensaje como dirigente, Tirado Tirado afirmó que la unidad, el trabajo y el compromiso social serán los pilares de esta nueva etapa para el partido en el municipio, como un movimiento primario de cara al siguiente proceso electoral de 2027.

“Tengan la certeza de que trabajaremos con responsabilidad, compromiso y resultados para estar a la altura de esta encomienda. Expreso mi más sincero agradecimiento a todos los integrantes de este comité por aceptar formar parte de este equipo de trabajo; su confianza, compromiso y disposición de servir son fundamentales para fortalecer nuestro proyecto y construir una organización cercana a la ciudadanía”, expresó. El nuevo líder del PAS en Mazatlán señaló que asume la responsabilidad con entusiasmo, pero consciente de los retos que enfrenta la sociedad, especialmente en materia de atención ciudadana. Por lo tanto, anunció que recorrerán las colonias y mantendrán contacto directo con los ciudadanos para conocer sus necesidades y demandas. “Asumo este cargo con mucha alegría, pero sobre todo con responsabilidad. Es un compromiso con miles de ciudadanos que desean ser escuchados y que hoy están olvidados. Tenemos que construir confianza, recuperar la cercanía con la gente y demostrar que la política puede volver a estar al servicio de la sociedad”, dijo. “Mazatlán no necesita promesas, Mazatlán necesita soluciones y esa será la ruta que marque esta dirigencia. Hoy iniciamos una nueva etapa, una etapa en la que vamos a salir a las colonias a escuchar a la gente, a entender sus problemas y a construir respuestas reales, no discursos vacíos”.