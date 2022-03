Asume Teresa Gallo presidencia de Consejo Directivo de Cruz Roja Delegación Mazatlán

Los integrantes del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, encabezados por su presidenta María Teresa de Jesús Gallo Reynoso, rindieron protesta la tarde de este viernes para el periodo 2022-2024.

Correspondió al Delegado de dicha institución en Sinaloa, Carlos Bloch Artola, tomarles protesta en un evento celebrado en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en este puerto, donde también se entregaron reconocimiento a quienes han dedicado su tiempo y esfuerzo a esta institución entre consejas y consejeros, damas voluntarias y personal remunerado por 45, 25, 15 y 10 años de antigüedad y perseverancia.

También se entregaron reconocimientos a consejeros que día a día entregan no sólo su tiempo, sino también en muchas ocasiones proveen a la Cruz Roja de recursos para pueda seguir ayudando a los más necesitados.

Gallo Reynoso, quien sustituye en la presidencia a su esposo Alfonso Gil Díaz, manifestó que es una gran responsabilidad la que asume y tiene muchos años en la Cruz Roja cerca de su esposo y ya también como consejera en esta noble institución a la que apoyan todos y agradece mucho el apoyo que le da el Gobierno Municipal y todas las empresas y la gente en general porque es enormemente valiosa la ayuda que aportan.

”El reto es hacer mucho más presente la Cruz Roja en la sociedad, invitar por favor a la ciudadanía si tienen alguna experiencia que no les agrade tanto con Cruz Roja por alguna situación, de verdad se los pedimos, no la suban a las redes sociales, háblennos a nosotros mismos porque luego no nos enteramos de qué pasa”, continuó Gallo Reynoso.

”Y tenemos mucho interés en saber, en dar un servicio de excelencia y a veces suben cosas o por chismes o de boca a boca y de verdad nos encantaría que nos dijeran a nosotros cuándo, quién, qué ambulancia, qué persona para poder nosotros de verdad dar un enorme servicio y agradecer a los consejeros, agradecer a tal cantidad de voluntarios que apoyan a Cruz Roja”.

Agregó que está institución es mundial, en todos lados está ya sea como Cruz Roja o Media Luna Roja en los países árabes y encantados de la vida de poder servir a Mazatlán.

”Yo creo que tenemos mucho interés de hacer más presencia de Cruz Roja en la sociedad, tenemos varias ideas para hacerlo, yo creo que va estar bien y seguir impulsando porque la verdad los tiempos han estado difíciles (por la pandemia del Covid-19), hemos batallado muchísimo porque sin colectas, pero la verdad hemos salido adelante y gracias a tal cantidad de gente que apoya”, reiteró.

Por su parte Gil Díaz en su mensaje de rendición de informes del periodo 2020-2022, la tercera vez que estuvo como presidente del Consejo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Local de Mazatlán, agradeció el apoyo de todos.

”Pero esta institución no sería lo que es sin esas heroínas y esos héroes que todos los días se levantan a regalarnos su tiempo y su esfuerzo y sus conocimientos en el afán de aliviar el dolor de las personas y salvar vidas y me refiero a todo el equipo de Técnicos en Urgencias Médicas que son los que todos los días se suben a las ambulancias”, enfatizó Gil Díaz.

El Delegado en Sinaloa de la Cruz Roja Mexicana entregó un reconocimiento a Gil Díaz por su destacado compromiso y labor comunitaria en acciones comunitarias realizadas como presidente del Consejo Local Delegación Mazatlán durante el periodo 2020-2022.