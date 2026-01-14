$!Asume Vicealmirante Meléndez Cedillo mando de la Cuarta Región Naval

El Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Edy Alberto Meléndez Cedillo, asumió este miércoles el mando como Comandante de manera accidental de la Cuarta Región Naval, con sede en este puerto, en un evento donde el Gobernador del Estado entregó un reconocimiento al Comandante saliente por su aporte para que Sinaloa continúe su desarrollo y encuentre la tranquilidad plena. Meléndez Cedillo, quien se venía desempeñando como Jefe de Estado Mayor de dicha Región Naval, sustituye de manera temporal al Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Daniel Reséndiz Sandoval, que asumió ese mando el 16 de noviembre del 2024 y quien ahora fue nombrado Comandante de la Quinta Región Naval, con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo.





En la ceremonia de Entrega Recepción del Mando de Armas en la explanada de la Cuarta Región Naval, el Vicealmirante Meléndez Castillo, expresó en su mensaje al Vicealmirante Reséndiz Sandoval que el nuevo reto sea cumplido con éxito. “Sabemos que con las virtudes que le fueron otorgadas de lo más profundo del azul del océano podrá surfear con inteligencia, seguridad, liderazgo, amabilidad a las incómodas noches obscuras, a las desafiantes olas que frente a usted se presenten logrando así llevar a su próxima Región Naval y a su nueva tripulación a surcar por los mares de la dicha y el triunfo con la engalanada insignia del éxito izada en el palo mayor”, recalcó Meléndez Castillo. “Mi comandante, esta noble tripulación de almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería que formamos parte de la Cuarta Región Naval con las manos puestas en el corazón le damos las gracias por su guía, dedicación, valentía, humanismo y amabilidad mostrada hacia nosotros durante el breve instante que duró nuestro navegar, que seguro estamos que su inquebrantable aliento de marino lo hará en cualquier tipo de adversidad mantenerse firme y seguro en su nueva misión y servir con honor en unidad a nuestra amada patria mexicana”.





El Vicealmirante Reséndiz Sandoval expresó en su mensaje que ahora concluye una etapa significativa de su travesía naval al frente de la Cuarta Región Naval, una responsabilidad que asumió con profundo honor y con plena conciencia que implica asumir el mando dentro de la Secretaría de Marina Armada de México. “A lo largo de este tiempo tuve la oportunidad de constatar en cada operación, comisión y actividad cotidiana el alto sentido del deber, la disciplina y el profesionalismo que distinguen a los hombres y mujeres que integran la Cuarta Región Naval, su entrega, su lealtad institucional y su vocación de servicio fueron pilares fundamentales para el cumplimiento de las misiones encomendadas y para mantener siempre el prestigio de nuestra institución”, recalcó el vicealmirante Reséndiz Sandoval. “Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por el respaldo brindado durante mi comandancia, el trabajo en equipo, la unidad y la confianza mútua permitió enfrentar los retos con determinación y responsabilidad siempre anteponiendo el bienestar de la nación y de la sociedad a la que servimos, los exhorto a continuar desempeñándose con esa misma entrega y compromiso a lo largo de su travesía naval, honrando cada día el uniforme que portan y manteniendo firmes los valores que nos identifican: honor, deber, lealtad y patriotismo”. Ante autoridades civiles y militares, almirantes, capitanes, oficiales,clases y marinería el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, entregó un reconocimiento al Vicealmirante Reséndiz Sandoval.



