$!Asume Vicealmirante Santillán Murillo Comandancia de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán

El Vicealmirante Cuerpo General de Estado Mayor, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, asumió este miércoles la Comandancia de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, en un evento al que asistió la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde. El evento de entrega recepción de mando fue encabezado por el Jefe de Operaciones Navales de la Secretaría de Marina Armada de México Almirante José Manuel Salinas, en representación del Secretario Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Ante almirantes, capitales, clases y marinería, así como autoridades civiles, navales y militares e invitados, el Vicealmirante Santillán Murillo rindió protesta de ley y asumió el cargo de Comandante de la Cuarta Región Naval. Ahí se dio a conocer que Santilán Murillo es originario de Mazatlán, Sinaloa e ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar el 16 de julio de 1984, donde obtuvo el título de Ingeniero en Ciencias Navales. Como parte de su formación profesional ha realizado diversos cursos, especialidades y estudios de posgrado tanto en instituciones nacionales como en el extranjero. “Destacando la especialidad en Comunicaciones y Electrónica, el Curso de Mando Naval, la Maestría en Administración Naval con Diplomado de Estado Mayor en el Centro de Estudios Superiores Navales, así mismo realizó la Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional”, se agregó.

Además realizó el Curso de Operación y Mantenimiento de Fragatas Clase Knox en el Centro Naval de Entrenamiento de los Estados Unidos de América, entre otros, ha desempeñado diferentes cargos de mando de Estado Mayor, Operaciones, Inteligencia y Educación Naval, entre ellos el de segundo comandante del Buque ARM Huasteca clase Azteca y segundo comandante del buque ARM Altemaral, además de comandante de comandante de la patrulla costera ARM Ortiz clase Azteca y comandante de la Estación de Búsqueda y Rescate en Puerto Vallarta, Jalisco. También fue designado como Agregado Naval Adjunto en el Reino Unido e Irlanda del Norte y se desempeñó como Jefe de Estado Mayor de la Primera y Cuarta Región Naval, así como Comandante del Sector Naval de Puerto Cortés y Comandante de la 22 Zona Naval.

En el evento realizado este miércoles se tocó el Tres de Diana en honor al nuevo Comandante de la Cuarta Región Naval y se hicieron los exhortos de la Secretaría de Marina y Armada de México. A la ceremonia también asistieron las alcaldesas de Mazatlán y Culiacán, Minerva Osuna Zavala y Ana Miriam Ramos, respectivamente, así como el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, General Sinuhé Téllez López y el Comandante de la Tercera Región Militar, General de División de Estado Mayor, Alejandro Vargas González y el Vicealmirante Ramón Lara Romero, Jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región Naval, entre otros.