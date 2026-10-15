Asumirá Gobierno del Estado el mayor costó de rehabilitación del malecón de Mazatlán: Graciela Domínguez Nava

El Gobierno del Estado asumirá el mayos costo de la rehabilitación del malecón de Mazatlán y el monto podría ser superior a los 70 millones de pesos, aseguró la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

Agregó que el Municipio no podría asumir el costo de la reparación de los seis puntos dañados por el fuerte oleaje en los últimos meses porque es muy alto, por ello el Gobierno estatal ya está apoyando.

Los trabajos de reparación ya iniciaron.

También invitó a turistas y mazatlecos a seguir visitando el malecón ya que es muy grande y la parte dañada es menor.

El pasado martes la Gobernadora, acompañada de la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez y del Secretario de Obras Públicas en Sinaloa, realizó un recorrido por tramos dañados del malecón ya sea por colapso o socavones.