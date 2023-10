MAZATLÁN._ Como un hecho lamentable catalogó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, la situación que se vivió el día pasado domingo en la Sindicatura de Villa Unión, donde elementos de la Policía Municipal y vecinos del lugar se vieron involucrados en una situación que quedó captada en video el cual muestra supuesta agresión por ambos lados.

De acuerdo a un comunicado, Barrón Valdez informó que desde que se dio a conocer la grabación la unidad de Asuntos Internos de la SSPM comenzó con el análisis con el objetivo de ver el actuar de los policías y determinar si cometieron algún acto fuera de sus funciones, también dicha investigación abarca las lesiones que sufrieron los elementos y daños a las unidades durante el tiempo que fueron arrojaron piedras y palos desde los domicilios.

Barrón Valdez que con la situación fuera de control y la agresión de dos mujeres a los agentes, la detención que se había realizado quedó sin efecto a fin de evitar ponerse en riesgo policías y sociedad, añadió que es peligroso interferir en el actuar de los elementos.

Jaime Othoniel Barrón Valdez añadió que los elementos están debidamente identificados, continúan en funciones y será hasta obtener resultados de la investigación por parte de asuntos internos cuando se de alguna sanción.

Se dio trámite ante el MP para ambas partes: Alcalde

Por su parte el Alcalde Édgar González Zataráin, durante la atención a medios en el Ayuntamiento la mañana de este lunes, informó que sobre este caso ya se le dio trámite ante el Ministerio Público para ambas partes.

”Hay una parte del video, siempre se pone la parte del video que le conviene a quien lo denuncia, pero la otra parte es la agresión que sufrieron, de unos golpes que les dieron a los policías, entonces es una parte que se va al Ministerio Público en conjunto, que se revisen y sobre eso que determine el MP”, dijo el Alcalde.

”Hay una denuncia debidamente presentado por la autoridad, por el Secretario de Seguridad Pública, el Ministerio Público va a determinar, va hacer la investigación, ya eso de hacer en el Órgano Interno, eso ya no, fuimos directos al MP, a la Fiscalía y que ahí se le de seguimiento debido”.

González Zataráin dejó en claro que está enterado del caso.

”Estoy enterado del caso, incluso intervenimos para que se dejara en libertad a la persona, sí con la denuncia y el tratamiento que debe llevar también, pero este estoy debidamente enterado desde que hubo la denuncia que pasó este tema”, señaló el Alcalde.

”Los operativos deben continuar, ese es el problema, porque si no el desorden de las motos, los accidentes, si flexibilizamos porque se enoja la gente, se enojan las mamás, pues entonces al rato se van a enojar más porque no ponemos un alto y se la mata un hijo, se le mata alguien porque asalta.

Recalcó que no son las formas, que no está de acuerdo, no son las formas de hacer una detención, pero tampoco tienes qué dejar de hacer operativos.

”Lo que hay que hacer es corregir y que los policías tengan que entender esa parte, ha sido muy difícil hacerlos entender y la única forma es por esta vía que ha decidido el secretario”, informó.