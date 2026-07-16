Ataque a balazos en clínica de Mazatlán hace que ese tipo de establecimientos extremen precauciones: PC

El ataque a balazos que ocurrió la tarde del pasado viernes en una clínica privada de Mazatlán, que dejó una trabajadora muerta y otra herida, hace que ese tipo de establecimientos extremen precauciones, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Ellos reportaron al 911 como lo hacen todas las personas ante una emergencia y se activan los protocolos de atención, obviamente este tipo de situaciones hacen que se tipo de establecimientos extremen las precauciones y obviamente aumenten sus medidas de seguridad para evitar una situación de ese tipo”, añadió en entrevista.

“Son decisiones de ellos mismos donde en base a sus posibilidades pueden contratar cierto tipo de seguridad, pero en sí los protocolos están establecidos, lo que es el Programa Interno de Protección Civil tanto para riesgos externos como internos y los deben estar aplicando”.

En caso de que ellos no puedan contratar seguridad privada tendrían que checarlo con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública para ver las posibilidades de que los puedan apoyar en ese sentido, pero ya es una situación de cada dirección de cada hospital para que tomen las medidas pertinentes y tomar las acciones preventivas necesarias, continuó.

“Se había dado en hospitales públicos (que personas armadas habían llegado a rematar a algún herido), en donde ya hay ciertas medidas de seguridad, ya hay personal fijo de Seguridad Pública, de Defensa, de Guardia Nacional y ese sentido en base a las posibilidades de cada hospital i de cada clínica privada tendrán que hacer las solicitudes pertinentes”, reiteró.

También dijo que los hospitales públicos y privados tienen protocolos internos que establece lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hay códigos internos como el Código Plata que se alguna u otra manera son protocolos en caso de que tengan alguna situación de riesgo dentro de esos establecimientos, ya ellos lo tendrán bien establecidos y también se llevan a cabo cuando hay simulacros de ese tipo de hipótesis.

“(El Código Plata) es un tema para hospitales que maneja la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es muy importante también por las situaciones que a veces pasan los hospitales, afortunadamente lo que es aquí en el municipio de Mazatlán no se han presentado ese tipo de hechos, pero estamos atentos y en coordinación con las direcciones de cada uno de los hospitales”, recalcó.

“Asimismo, la indicación de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con Protección Civil estamos muy al pendiente con los protocolos, no únicamente de ese tipo de hechos, sino de todos, tanto hipótesis de sismos, incendios que es lo que más se está generando para este tipo de hospitales, igualmente lo que viene siendo del programa de Hospital Seguro así como del Programa Interno de Protección Civil que establece la ley”.