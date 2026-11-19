Después del ataque armado contra un camión urbano de la ruta Parque Bonfil en el que murió su conductor y un pasajero resultó herido en el Centro de Mazatlán, se presentó una sensación de incertidumbre entre los operadores del transporte urbano del puerto.

El presidente de la agrupación Águilas del Pacífico, Juan Zataráin Velarde, lamentó la muerte del conductor, señalando que el resto de los operadores de camiones urbanos se encuentran a la expectativa del actuar de las autoridades para garantizar su seguridad.

“Pues mira, nosotros, la verdad sí nos impactó lo que pasó ayer, muy lamentable, sobre todo porque falleció un compañero operador y realmente sí hay cierta incertidumbre entre los compañeros operadores”, comentó.

Juan de Dios Mendoza López, delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, explicó que la unidad atacada pertenecía a la Alianza de Camiones, detallando que, tras la agresión, se comunicó con el dirigente de esa organización para conocer la situación.

“El caso que sucedió en el Centro fue relativo a la Alianza de Camiones. Yo hablé ayer con Santos (García Valdez), el presidente de la Alianza, y me dice que todo está en manos de la Fiscalía, que no manejan información ellos para no entorpecer las investigaciones. Y nosotros es la información que tenemos”, declaró.

Zataráin Velarde señaló que los transportistas desconocían el motivo de la agresión y a quién iba dirigida, pero aún así, se implementaron medidas de cuidado para sus choferes, siendo una de las principales el pedirle que estos eviten confrontaciones con otros conductores.

“Que no se pongan ‘al brinco’, que sean tolerantes, que no atraviesen los camiones, que no se lo echen encima. Esto, porque no sabemos quién va en ese automóvil o quién va en esa camioneta. Y ahorita, pues no sabemos cuánta gente anda armada”, dijo.

Asimismo, añadió que la preocupación entre los operadores se extiende a distintos puntos de la ciudad por los hechos de alto impacto que se han venido registrando en el puerto.

“Han pasado hechos de alto impacto, como dice aquí el compañero, por todos los lugares de la ciudad. No podemos decir que nada más en las orillas o en ciertas colonias o en ciertas avenidas”, manifestó.

Zatarain Velarde también informó que choferes de su agrupación le han informado que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano han abordado camiones urbanos para realizar revisiones en algunas colonias de Mazatlán.