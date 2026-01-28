Ataque a diputados evidencia crisis de inseguridad en Sinaloa: PAN Mazatlán

Como un hecho grave y alarmante calificó el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya del partido Movimiento Ciudadano, ocurrido la tarde de este miércoles en Culiacán, la presidenta del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, al considerad que evidencia el nivel de inseguridad que persiste en Sinaloa.

Para Vega Olivas, este tipo de hechos reflejan la falta de interés del actual gobierno estatal de Morena, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, para atender de fondo la problemática de la violencia.

La dirigente panista criticó cómo desde el propio gobierno se pretende normalizar la situación de inseguridad que se vive en la entidad, cuando la realidad es que cualquier ciudadano puede ser víctima de un ataque en cualquier momento y lugar.

“Nosotros como partido hemos venido señalando que, al gobierno actual, dirigido por Morena, no le ha interesado resolver la situación de inseguridad. De hecho, hoy precisamente hay una crítica a nivel nacional de una declaración del gobernador en cuanto a que normaliza la situación en la que vivimos, en donde podemos estar a expensas de recibir un tiro cualquiera de nosotros, no nada más los políticos”, comentó.

“Yo creo que ahí sí debemos de poner que cualquier vida humana es igualmente valiosa y que, bueno, ahora desafortunadamente le tocó a diputados que son representantes populares, pero nuevamente, como todos los días, le pudo haber tocado a cualquiera”, agregó.

Vega Olivas destacó que todas las vidas humanas tienen el mismo valor, más allá de si se trata de representantes populares o de ciudadanos comunes, por lo que lamentó que, aunque en esta ocasión las víctimas fueron diputados en funciones, el ataque pudo haberle ocurrido a cualquier persona, como sucede diariamente en distintas regiones del estado.

En este sentido, la presidenta del PAN en Mazatlán advirtió que la inseguridad ha generado un clima de temor entre la población, la cual evita salir de noche, viajar por carretera o incluso realizar actividades cotidianas ante la falta de garantías para su seguridad.

Asimismo, afirmó que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad básica de garantizar la protección a la ciudadanía ni en los hogares, ni en los espacios públicos.

“Este es un problema que no les ha interesado atacar al gobierno actual, que lo han querido normalizar, y han querido que la ciudadanía aceptemos que ésta es nuestra realidad y que la ha sido con ellos como gobierno al frente, pero que no es la realidad en la que deberíamos estar viviendo”, declaró.

“Mucha gente con temor a salir de sus casas, a salir de noche, a viajar por las carreteras y también con esta labor que tenían los diputados, se ponen muy expensas de poder ser atacados. Esto es el vivir del día a día en Sinaloa”, añadió.

Por otro lado, Vega Olivas cuestionó el destino de los recursos públicos, al señalar que el pago de impuestos tiene como uno de sus fines principales el garantizar la seguridad, considerando que mientras los delincuentes no se sientan perseguidos ni sancionados, continuarán actuando con impunidad, incluso en zonas céntricas y a plena luz del día, como ocurrió en este caso.

Además, puso en duda la efectividad de los operativos de seguridad, al destacar que pese a tratarse de un hecho ocurrido en el centro de la capital del estado y una zona con presencia de corporaciones policiacas, no hubo una respuesta inmediata en el lugar del ataque.

“Pareciera que donde les dicen que está la balacera, corren en el sentido contrario (elementos de seguridad). Algo muy curioso que en el pasado no sucedía, donde normalmente había un patrullaje y que era difícil que la gente se decidiera a atacar en un punto tan visible”, dijo.

Vega Olivas añadió que este tipo de agresiones contra funcionarios electos son poco comunes y deben investigarse a fondo, ya que podrían estar relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas.

Finalmente, la dirigente panista expresó su solidaridad con los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, así como con sus familias y llamó a no perder de vista el aspecto humano del suceso, reiterando que el hecho debe servir para dimensionar la gravedad de la situación de inseguridad que vive Sinaloa y para exigir a las autoridades una respuesta efectiva, sin minimizar ni normalizar la violencia.