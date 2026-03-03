Atenderá Mazatlán a 50 mil cruceristas durante el mes de marzo

Previo a las vacaciones de Semana Santa, Mazatlán recibirá la visita de 50 mil cruceristas a lo largo del mes de marzo, reporta la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Durante este mes, indicó, se tiene programada la llegada de 15 cruceros turísticos.

El segmento del turismo naviero ha sido significativo para Mazatlán, quien ha logrado mantener la llegada de los cruceros y que una gran parte de los visitantes recorran el puerto.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada de cruceros a Mazatlán es resultado de la confianza que las navieras internacionales tienen en el puerto.

En las travesías por la Riviera Mexicana, en específico en Mazatlán, la respuesta de los visitantes es porque hay todo un operativo de seguridad que les garantiza que pueden caminar por sus calles, su Catedral, Mercado, joyerías, el Acuario, el Faro, por sus playas y comer la gastronomía Mazatleca y más de 20 puntos icónicos que presumir, según guías de Turistas.

Sosa Osuna recordó que el año pasado la cantidad de cruceros que visitaron la ciudad fue de 124, con más de 436 mil pasajeros y una derrama económica de 695 millones de pesos.

El Royal Princess llegó procedente de Los Cabos, con 3 mil 605 pasajeros y mil 324 tripulantes.

En el mes de enero, según datos de la Sectur, Mazatlán tuvo la visita de 15 embarcaciones con más de 51 mil visitantes que dejaron una derrama económica superior a 82 millones de pesos.