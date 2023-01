Atenderán el lunes a pacientes con cita cancelada el jueves en el Hospital General de Mazatlán

MAZATLÁN._ A los pacientes a los que se les pospuso la cita el jueves en el Hospital General de Mazatlán “Doctor Martiniano Carvajal” por la violencia registrada en la entidad se les atenderá a partir del próximo lunes, dijo el director del mismo, Carlos Leonel Verdugo Hernández.

”El hospital no ha dejado de trabajar, se fueron espaciando las guardias más que nada en las áreas administrativas, Consulta Externa (el jueves) después de las 11:00 se canceló, ahorita algunas áreas de Consulta Externa de los pacientes crónicos que tienen que estar viniendo seguido sí se están llevando a cabo las consultas, se está recibiendo a los pacientes”, añadió el médico.

”Y las áreas de Urgencias, Quirófano siguen trabajando normalmente, siempre tenemos personal de guardia y se hizo un acomodo del personal que no pudo venir ayer por situaciones propias de esta índole, simple y sencillamente hubo gente que se puso bien la camiseta y todo y nos apoyó y estuvieron doblando turno y gente que vino a trabajar en la noche”.

Agregó que por los hechos violencia en la región generados tras la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán hubo algunos trabajadores que no pudieron acudir al hospital ese día.

”Hubo personas que no pudieron venir, vienen de comunidades lejanas en la noche, más Enfermería y no pudieron salir de su comunidad, pero ahorita ya el servicio de ha restablecido”, continuó en entrevista la mañana de este viernes.

”Se pospusieron algunas citas, pero muchos eran de primera vez, entonces como le digo hoy ya se vio a los que tienen pacientes crónico degenerativos, hipertensos, diabéticos, etcétera, porque esos llevan control mensual”.

Precisó que a quienes se les pospuso la cita se les atenderá a partir del próximo lunes.

También manifestó que a dicho hospital no llegó ninguna persona herida por los hechos violentos del jueves en la región, aunque se les informó que posiblemente iban a ser trasladados a ese lugar dos pacientes que habían sufrido heridas, pero no llegó ninguno.

”Estuvimos incluso en comunicación constante con los hospitales del sur del estado, porque habitualmente ellos nos envían a los pacientes, somos un área de concentración del sur y de referencia, pero no, no tuvimos, afortunadamente no hubo arribo de pacientes d este tipo”, continuó.

También manifestó que el hospital a su cargo ha estado tranquilo y recomendó a la ciudadanía a no hacer mal uso de las redes sociales porque se difundieron muchos rumores y la gente entra en pánico, por lo que se debe informar en lugar de desinformar.