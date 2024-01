Un total de 15 emergencias atendió el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, menos que las que se registraron el 24 y el 25 de diciembre, informó el comandante de dicha agrupación de rescate, Saúl Alfredo Robles Gómez.

“Hubo menos emergencias que el 24 de diciembre, cerramos con 15 emergencias el 31 y madrugada del primero de enero, cerramos con tres fugas de gas, seis incendios de baldíos, un incendio de vehículo, un incendio de palmeras, tres incendios de casa habitación y una volcadura de un vehículo en un canal”, detalló Robles Gómez en entrevista.

Agregó que afortunadamente esta vez no influyó la pirotecnia en los incendios, los incendios en casa se presentaron durante el día del 31 de diciembre y fueron por meros descuidos, los incendios de baldíos también se registraron durante el día cuando no había pirotecnia.

“Lo que sí se presentó es que las fugas de gas sí por las mascotas que se asustan (cuando se detona pirotecnia), empiezan a corretear por el patio y tumban los tanques de gas, ese fenómeno se nos presentó los dos días, tanto el 24 como el 31 de diciembre, de ahí el fuera fue prácticamente noche tranquila, afortunadamente no hubo accidentes donde tuviéramos que lamentar la vida de alguien o lesiones irreversibles, afortunadamente no, el 31 sí estuvo mucho más tranquilo que el 24”, reiteró el comandante del Cuerpo de Bomberos.

“Yo creo que sí cayó el mensaje a la gente del número de emergencias, donde creo que sí hubo un repunte muy fuerte fue en la atención de emergencias prehospitalarias, creo que hubo 76 emergencias en total del día 31 al día primero, fue de todo, derrapados, caídos, accidentados, ese dato lo sé porque un civil lo publicó, pero sí todo lo que tenga que ver con prehospitalario. Cruz Roja y Protección Civil son los que manejan esos temas, pero sí es importante mencionarlo porque 76 emergencias es bastante en una sóla noche”.

Entre el 24 y la madrugada del 25 de diciembre atendieron 23 emergencias en total, de las cuales 11 fueron provocadas por pirotecnia, 7 fueron incendios en casa habitación, 4 fugas de gas, 8 incendios de baldíos, un incendio de vehículo y una llantera incendiada.

También informó que para el 2024 dicho Cuerpo de Bomberos también trae nuevos propósitos como el aumentar el nivel de la prevención en la ciudad, que la gente acate las indicaciones que siempre se dan como el revisar las instalaciones eléctricas, acudir al Departamento de Bomberos cuando tengan alguna duda sobre las instalaciones de gas, sobre la revisión de los sistemas eléctricos para que se les de una asesoría como familia y eso es de manera gratuita.

“Siempre estamos en las mismas recomendaciones porque las fallas o los incendios se dan en casa siempre por las mismas circunstancias, fallas eléctricas, fugas de gas, veladoras, entonces acatar las indicaciones, de preferencia ya no usar las veladoras pues eso no es bueno y si por alguna razón las van a usar que las pongan en un lugar donde no se pueda quemar nada, en el patio o un lugar aislado donde no haya tela, papel o cartón porque esto causa incendios”, recalcó Robles Chávez.

“Este año (2023) fue muy movido, estamos casi a la par de las emergencias del año pasado (2022), el año pasado (2022) cerramos con 2 mil 400, este año (2023) estamos cerrando prácticamente igual, sí es un problema importante porque la estadística nos marca un parámetro entre 20 y 28 casas mensuales, esos son los números que maneja la estadística y eso es preocupante, son muchos incendios de casa, entonces sí prevenir todo lo que podamos y acudir al Departamento de Bomberos cuando tengan alguna duda sobre la prevención de incendios en el hogar”.

Pidió siempre tener a la mano los números de emergencias, el 6699840044 que es el número directo al Departamento de Bomberos y hacer llamadas al número de emergencias 911, que no se desesperen cuando se esté atendiendo la llamada pues a veces el radio operador está atendiendo la llamada, pero ya se está despachando a los elementos de Bomberos y la llamada es para sacar más información y tener una atención más eficaz.