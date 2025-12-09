Atiende autoridad federal la seguridad en carreteras que conducen a Mazatlán: SSPM

Tras el hallazgo de los cadáveres de cinco personas el lunes y dos más el martes en la Supercarretera Mazatlán-Durango, en el municipio de Concordia, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán dijo que es la autoridad federal la que brinda seguridad en las carreteras que conducen a este puerto y se realizan recorridos coordinados.

“De hecho, en la Mesa de Seguridad se coordina todo lo que tiene que ver con la seguridad tanto de la zona urbana como de la rural, directamente no intervenimos directamente con lo que tiene que ver con las carreteras federales, pero sí realizamos ciertos recorridos coordinados”, añadió Jaime Othoniel Barrón Valdez la tarde de este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Nosotros tenemos la coordinación con Guardia Nacional, en este caso que son los de Caminos con los que realizamos diversos recorridos, en la zona rural también se puso atención, Villa Unión también tiene ya bastante seguridad, se está atendiendo de manera inmediata eso”.

Reiteró que la seguridad en las carreteras federales hacia Culiacán y hacia Tepic las está atendiendo de manera particular la autoridad federal y la SSPM como Municipio se enfoca en lo que es la parte urbana y rural.

“Lo hacemos diario, diario se están tocando todos los temas (en la Mesa de Seguridad), lo que tiene que ver con carreteras, de hecho en el Plan Operativo también que se va presentar el día de mañana están bien especificados lo que es la seguridad en las carreteras, pero directamente nosotros como Policía Municipal no estamos realizando un recorrido directo en lo que es la carretera federal, pero sí lo hacemos de manera coordinada”, enfatizó Barrón Valdez.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la mañana del lunes 8 de diciembre se reportó el hallazgo de cinco personas sin vida en la Supercarretera Mazatlán-Durango, en el municipio de Concordia, y este martes 9 se reportó el hallazgo de dos cadáveres más en la misma zona, por lo que de las investigaciones se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado.